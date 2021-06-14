Ümit kaptan, 97 göçmeni ölümden kurtardı

Bir konteyner gemisinin kaptanı Ümit Gürpınar Malta açıklarından geçerken rotasını değiştirip 97 göçmeni ölümden kurtardı. Ankara’nın girişimiyle 12 saat süren diplomasi trafiği sonucunda Malta göçmenleri kabul etti.

Fotoğraflar: DHA

Maltalı arama kurtarma yetkilileri, Tunus’un Sfax ile Souuse limanları arasında konteyner taşımacılığı yapan Dadaylı isimli 90 metre boyundaki gemiden batma tehlikesindeki bir bota müdahale etmesi için rotasını değiştirmesini istedi. İsteneni yapan kaptan Gürpınar, yarısı suya batmış şişme bottaki üçü çocuk beşi kadın, Libya, Suriye, Bangladeş ve Pakistan uyruklu 97 göçmeni kurtardı.

Maltalı yetkililer, Gürpınar’dan bu kez rotasını en yakın ülke Tunus’a çevirmesini istedi. Tunus yetkilileri olumsuz yanıt verdi. Göçmenler de gemi Tunus’a giderse isyan çıkarma tehdidinde bulundu.

Bunun üzerine Ankara devreye girdi. Görüşmelerin ardından Malta otoriteleri göçmenleri kabul etti.

Gemide olup bitenlerin mürettebat tarafından görüntülendi. Türk gemi görevlilerinin yemek dağıttığı göçmenler gemiden ayrılırken kendilerini kurtaran Gürpınar ve mürettebata el salladı.