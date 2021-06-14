Spermler uzayda 200 yıla kadar dayanabiliyor

Japon bilim insanlarının yaptığı araştırmaya göre spermler uzayda 200 yıla kadar hayatta kalabiliyor. Henüz kanıtlanmış olmasa da bu sonuçlardan yola çıkan bazı araştırmacılar insanların Mars’ta üreyebileceği savını ortaya attı.

Japonya’da Yamanashi Üniversitesi’nden bilim insanları, uzun süredir Uluslararası Uzay İstasyonu’nda (ISS) saklanan ve dondurularak kurutulmuş olan fare spermlerinin, kozmik ışın ve uzay radyasyonunda üreme potansiyelini inceledi.

Uzay yavruları sağlık bir şekilde dünyaya geldi

İnceleme kapsamında 2013’te ISS’ye götürülen fare spermleri 2019’da Dünya’ya getirildi.

Fare spermlerinden ‘uzay yavruları’ üretmeyi başaran bilim insanları, sperm DNA’sının veya doğurganlığının uzay radyasyonundan etkilenmediğini ve genetik açıdan ‘normal’ fare yavruları elde ettiklerini açıkladı. Deneyin sonuçlarına göre spermler uzayda 200 yıla kadar saklanabilecek.

Spermler, 2’nci Dünya Savaşı sırasında ABD Savunma Bakanlığı tarafından kan plazması ve penisilini zarar vermeden uzak mesafelere taşımak için geliştirilen, dondurularak kurutulma yoluyla uzaya götürülmüştü.