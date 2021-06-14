Novavax’ın Covid-19 aşısı yüzde 90 etkili: İlk dozlar düşük gelirli ülkelere gidecek

ABD’li aşı üreticisi Novavax’ın geliştirdiği Covid-19 aşısının, ABD ve Meksika’da yürütülen üçüncü faz klinik denemeleri sonuçlandı. Aşı virüse ve varyantlarına karşı yüzde 90 bağışıklık sağladı.

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ABD ve Meksika’da 18 yaş üstü 33 bin gönüllünün katılımıyla yapılan çalışmada aşının ciddi bir yan etkiye yol açmadığı da gözlemlendi. Deneklerin üçte ikisine aşı formülü, üçte birine ise ‘plasebo’ denen sahte formül uygulandı.

Saklanması ve taşıması kolay

ABD’de Covid-19 aşılarına talep önemli ölçüde düşerken dünyanın farklı coğrafyalarında aşı tedariğinde sıkıntı yaşayan ülkeler var. Saklanması ve taşınması kolay Novavax aşısının, gelişmekte olan ülkelerde aşı tedarikini artırmada önemli bir rol oynaması bekleniyor.

Novavax İcra Kurulu Başkanı Stanley Erck, Associated Press’e şunları söyledi: “İlk dozlarımızın çoğu düşük ve orta gelirli ülkelere gidecek ve başlangıçtaki hedef buydu.”

‘NVX-CoV2373’ adı verilen aşının üçüncü faz klinik denemeleri 24 Eylül 2020’de Britanya’da başlamıştı. 18- 84 yaş grubundaki 15 bin gönüllünün katıldığı çalışmanın 29 Ocak’ta yayımlanan erken sonuçlarında aşının yüzde 89,3 etkili olduğu duyurulmuştu.

Britanya’nın ardından ABD ve Meksika’da üçüncü faz deneme başlatılmıştı.

ABD hükümeti, Maryland eyaletinde faaliyet gösteren şirket, eylülden itibaren ayda 100 milyon doz Covid-19 aşısı üretmeyi hedefliyor.