Sağlık Notları: Aşılama ivme kazandıkça vaka sayıları düşüyor

ALİ İHSAN NERGİZ

Havaların daha da ısındığı şu günlerde pandeminin etkilerini yavaş yavaş azalmaya başladığını görüyoruz. Hem ülkede hem dünyada vaka sayıları düşüşte. Günlük aşılamalar 500 bine ulaşırken, bugün itibariyle randevular 40 yaş üstüne de açıldı.

Haftanın önemli sağlık gelişmelerini sizler için değerlendirdik.

Aşılama hız kazanıyor

Uzun zamandır teslimat sorunlarıyla istenen düzeye çıkamayan aşılama oranları bu hafta hız kazanmaya başladı. 10 Haziran’da 45 yaşa düşen randevu sınırı bugün 40’a kadar indirildi.

Sağlık Bakanı Koca’nın ”Yüzde yüz katılım bekliyoruz” diyerek yaptığı duyuruyla birlikte artık aile sağlığı merkezlerinde de BioNTech aşısının yapılabilmesi olumlu gelişmeler.

Birçok defa uzmanların da vurguladığı gibi yaz aylarındaki sıcak hava ve düşük vaka sayılarını fırsat bilip aşılamaya hız kazandırmak gerekiyor. Yeni bir dalga ve yasaklar serisiyle karşılaşıp karşılaşmayacağımızı belirleyen en önemli faktör belki de bu olacak.

Britanya’da varyant açılma planlarını geciktiriyor

Nisan ayından itibaren kademe kademe açılan Britanya’da gözler 21 Haziran için planlanan tam açılma kararında. Ancak daha bulaştırıcı Delta varyantının (Hindistan’da keşfedilen varyant) baskın hale gelmesiyle birlikte ülkedeki vakalarda da belirgin bir yükseliş başladı.

Bu durum üzerine Britanya Başbakanı Boris Johnson, ‘tam açılma kararının yeniden değerlendirileceğini‘ açıkladı. Bilim insanlarının ortak görüşü de yeni bir dalgayla karşılaşmamak için bu kararın en doğrusu olacağı yönünde. Johnson’ın 14 Haziran’da ‘erteleme’ yönünde karar açıklaması en muhtemel senaryo gibi görünüyor.

Danimarkalı futbolcunun hayatını kurtaran müdahale

EURO 2020 Türkiye için hayal kırıklığıyla sonuçlanan bir maçla cuma günü başladı. Finlandiya-Danimarka maçı ise futbol dışında çarpıcı bir görüntüye sahne oldu. Maç sırasında yere düşen Christian Eriksen’in kısa süre sonra kalbi durdu. Sağlık görevlilerinin hızlı ve etkili yaşam desteği müdahalesi sonucu oyuncu bilinci açık bir şekilde yaşama döndürüldü. Bu sahne bir kez daha bayılan ve hayati fonksiyonları duran (kardiyak arrest) kişilere yapılan doğru müdahalenin ne kadar önemli olduğunu gösterdi. Böyle bir durumda karşılaştığınızda ne yapmanız gerektiğini öğrenmek istiyorsanız bu konudaki yazımızı okuyabilirsiniz.

20 yıl sonra gelen tartışmalı Alzheimer ilacı

Dünyada yaklaşık 30 milyon insanı etkileyen ve kesin çözümü bulunmayan Alzheimer hastalığı için 20 yıl sonra yeni bir ilaç onaylandı. Ancak Amerikan Gıda ve İlaç Dairesi’nin (FDA) verdiği ve tartışmalara yol açan karar, tarafları da mutlu etmedi.

Karar sonrası süreçte yer alan bazı FDA yetkilileri istifa ederken, bilim insanları, ‘ilacın klinik çalışmalarının yeterli olmadığını, yan etkilerinin belirtilenden daha fazla görüldüğünü ve ölümcül olabileceğini‘ açıkladı.

Tüm bunların yanında bir de ilacın ücretinin çok pahalı olması sorunu var. Mevcut şartlarda bir yıllık tedavinin maliyeti, 56 bin Amerikan doları.

DSÖ: Çin’i daha fazla bilgi için zorlayamayız

Son bir ayda yeniden gündeme oturan corona virüsünün kökenleri hala çözülmeyi bekleyen bir gizem. Bu hafta başlayan G7 zirvesinde de liderler bu konuda çağrıda bulundu. Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Çin’in araştırmalar sırasında tam bir işbirliği göstermediğini, daha şeffaf bir bilgi paylaşımı olması gerektiğini kaydetti. 7 Haziran Pazartesi günü DSÖ yetkilileri, Çin’i virüsün kökenleri hakkında daha fazla bilgi paylaşımında bulunmaya zorlayamayacağını açıklamıştı. Daha uzun süre devam edecek bu tartışmalar, Çin hükümetinin mevcut tavrı değişmediği sürece bir sonuca ulaşmayacak gibi görünüyor.