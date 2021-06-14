Demirtaş: İfşa edilenler buzdağının görünen minicik yüzü

HDP’nin eski eş genel başkanı Selahattin Demirtaş, organize suç örgütü lideri Sedat Peker’in iddiaları için, “İfşa edilenler buzdağının görünen minicik yüzü. Bir gün tüm gerçekler ortaya çıktığında Türkiye asıl şoku o zaman yaşayacak” dedi.

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Yurt dışında bulunan Peker, örgütüne operasyon düzenlenip evinin basılmasının ardından özellikle İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’yu hedef aldığı videolar çekerek sosyal medya hesaplarından paylaşmaya başlamıştı. Peker aynı zamanda Twitter’ı da etkin biçimde kullanıyor ve hemen her gün tweet atıyor. Peker, bir videosunda HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan’ın eski eşi Savaş Buldan dahil Kürt iş insanlarının öldürülmesi gibi 1990’ların ortasındaki cinayetlerden de bahsetmişti.

Politikyol’dan Murat Aksoy’a koşan Demirtaş, şu ifadeleri kullandı: “Sedat Peker konuşmaya başlamadan önce de Türkiye’de siyaseti belirleyen özne mafyaydı. Anayasa’yı, yasaları, AİHM ve AYM kararlarını tanımadığını ve uygulamayacağını açık açık söyleyen, ilan eden bir zihniyetin mafyadan ne farkı var ki? Bu durumda, Sedat Peker ile hükümet arasındaki tek fark, Peker’in mafya olduğunu dürüstçe kabul etmesidir. Bu açıdan bakıldığında, Peker’in ifşaatları malumun ilamıdır. Benim açımdan şoke edici değil.”

“Aklı başında herkes faili belli cinayetlerin ne olduğunun farkındadır sanırım” diye konuşan Demirtaş, bunun için ‘Peker’in küçücük ifşaatlarına’ gerek olmadığını belirtti. HDP’li siyasetçi, “Bununla birlikte, içeriden birinin itirafları toplumda belli bir inandırıcılık yaratıyor tabii” diye ekledi.

Demirtaş, ifşaatların Kürt halkı için sürpriz olmadığını şu sözlerle anlattı: “Devletin zulüm limitini yakından bilen Kürt halkı için niye şaşırtıcı olsun ki? Devleti kutsal sanan, yönetenlerin suç işleyeceğine asla inanmayıp onlara toz kondurmayarak bu suçlara sessizce ortak olanlar için şaşırtıcı olması da normaldir. Kimse devlet yöneticilerinin üç bin Kürt köyünü yaktığına da inanmıyor veya inanmak istemiyor. Cizre’de, Sur’da masum sivillerin diri diri yakıldıklarına, katledildiklerine de inanmıyor. Bir gün tüm sırlar ifşa olduğunda bu kesimlere yine şaşırmak düşecek herhalde.”

Mevcut koşullarda yargıyı göreve çağırmanın ‘absürt bir talep’ten öteye gidemeyeceğini ifade eden Demirtaş, “Bence tek talep olmalı; derhal seçim. Bu kadar. Ötesi, laf kalabalığında top çevirmektir” dedi.