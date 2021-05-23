Pervin Buldan: Savaş Buldan ve arkadaşları devleti yönetenler tarafından öldürüldü

HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, organize suç örgütü lideri Sedat Peker’in bugün yayınladığı son videosunda bahsettiği, 1994 yılında öldürülen eski eşi Savaş Buldan ve arkadaşlarını ‘devleti yönetenler’in öldürdüğünü ifade ederek “Şimdi yeniden başa dönüyoruz ve yargılanmaları için girişimde bulunacağız” dedi.

Fotoğraf: DHA (Arşiv)

Son videosunu bu sabah öncekilerden farklı bir mekandan yayınlayan Peker, gazeteci Uğur Mumcu cinayeti dahil olmak üzere 1990’ların ortasındaki cinayetlerden şu ifadelerle bahsetmişti: Kaç kişi gitti böyle… Bu Mehmet Ağar var ya bu Mehmet Ağar… Emniyet müdürlüğü döneminde en iyi arkadaşları Behçet Cantürk, Hüseyin Baybaşin, Savaş Buldan… Bunun arkadaşı… Kürt işadamı diyorlar ya hayır, uyuşturucu işi yapıyordu hepsi…Hepsinden para aldı, hepsinin her işlerini idare ediyordu… Siyasete atılmaya karar verince kendi geçmişini temizlemek için başladılar hepsini öldürmeye…

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Mehmet Ağar’ın yaptığı bu organizasyonların hepsi kendi cebi içindi.. Gördüm yaşadım. Ya bana iş adamını arattırıyorlardı, PKK’ya para veriyormuş diye. Bir keresinde Çorumlu bir işadamı… Ortak dostumuz… Dedim ‘Bu adam Çorumlu, nasıl PKK’lı olur?’‘Yaa…’ dedi, ‘Veriyormuş…’ Adama küfür kafir biz arayıp… Sonra adam bunun yanına gidiyor iki James Bond çanta dolusu parayla…Tabii ya… Neler neler yahu neler neler…”

‘Şimdi yine söylüyoruz’

“Yıllardır hep söyledik şimdi yine söylüyoruz” diyen HDP lideri şunları kaydetti: “Cinayeti işleyenler göstermelik yargılandı ve beraat etti. Şimdi yeniden başa dönüyoruz ve yargılanmaları için girişimde bulunacağız.”