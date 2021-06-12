Peker: Güvenli ortam oluşturamadım, bu yüzden videoyu yayınlayamayacağım

Organize suç örgütü lideri Sedat Peker, yeni videosunu güvenli bir ortam oluşturamadığı için yayınlamayacağını duyurdu.

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Peker, örgütüne yönelik operasyonların ardından iktidarı hedef alan videolar çekerek YouTube hesabından yayınlamaya başlamıştı. Şimdiye dek yabancı basında da haberleştirilen, milyonlarca kişinin izlediği videolar genelde pazar günleri paylaşılıyordu.

Peker, dokuzuncu videosunu 6 Haziran’da yayınlamasının ardından, kaldığı otelin deşifre olduğunu, yer değiştireceğini, bu nedenle videoların gecikebileceğini kaydetmişti.

Peker, bugünkü paylaşımında ise henüz kendisi için ‘güvenli bir ortam’ oluşturamadığını, bu nedenle video yayınlamayacağını aktardı.

Suç örgütü lideri şunları yazdı: “Ancak hemen bozulmayın. Aperitiften daha güçlü ara sıcaklar mutlaka yayınlayıp bunları deli edeceğim (Yayın Instagram / Twitter hesaplarımdan olacak)”

40 yaşından genç kardeşlerim(40 yaşından büyükler misafir)Güvenli bir ortam henüz oluşturamadım.Bu yüzden videoyu yayınlayamayacağım.Ancak hemen bozulmayın.Aperitiften daha güçlü ara sıcaklar mutlaka yayınlayıp bunları deli edeceğim(yayın instagram / twitter hesaplarımdan olacak) — Sedat Peker (@sedat_peker) June 12, 2021

Peker, bir diğer paylaşımında ise kendisi için “Anlaşma yaptı” dendiğini ancak bunun doğru olmadığını söyledi.

Peker, şunları kaydetti: “Yarın yayınlayacağımı söylediğim ana yemek öncesi ara sıcağımı gördüklerinde benim onlar gibi olmadığımı anlayacaklar. Ben bu yola çıktığımda aracı olarak beni arayanlara, ‘Merkez Bankası’nın anahtarını verseler de vazgeçmem’ demiştim. Ben eminim ki bunları söyleyen kahpelere (‘Anlaştı’ diyenleri kast ediyor) 1 milyon dolar verseler, bunlar onurlarını, şereflerini, namuslarını da satarlar.”