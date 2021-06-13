Peker gözaltında mı?

Avukatlarından biri organize suç lideri Sedat Peker’in yakalandığı yönündeki iddiayı yalanladı. ‘Basın danışmanı’ ise Peker’in Dubaili yetkililerle ‘görüşmede’ olduğunu aktardı.

Yurt dışında bulunan Peker, örgütüne operasyon düzenlenip evinin basılmasının ardından özellikle İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’yu hedef aldığı videolar çekerek sosyal medya hesaplarından paylaşmaya başlamıştı. Peker aynı zamanda Twitter’ı da etkin biçimde kullanıyor ve hemen her gün tweet atıyor.

Son videosunu geçen pazar günü yayınlayan Peker, Twitter hesabı üzerinden perşembe ve pazar günü birer video daha yayınlayacağını duyurmuş, ancak bulunduğu yerin saptanması üzerine önce uzun bir yolculuğa çıkacağını, sonra da yeni videoları ertelediğini belirtmişti.

‘Operasyon yok’

Videoları erteleyip 24 saattir tweet de atmayınca bugün akşam saatlerinde sosyal medyada Peker’in yakalandığı yönünde paylaşımlar yapıldı. Bunun üzerine bir avukatından Halk TV’ye açıklama geldi.

Halk TV’den Özlem Gürses şu ifadeleri kullandı: “Sedat Peker’in avukatlarıyla konuştuk. Birinci ağızdan aldığımız bilgilere göre Peker henüz bulunduğu yerdeymiş ve kendisine yönelik herhangi bir operasyon yokmuş.”

Cumhuriyet yazarı Barış Pehlivan da Halk TV’de Peker’in Dubaili yetkililerle görüşme halinde bunduğunu, görüşmeye davet üzerine gittiğini söyledi. Pehlivan kaynak olarak Peker’in ‘basın danışmanı’ Emre Olur’u gösterdi.

Pehlivan, Olur’la görüşmesini şöyle detaylandırdı: “Dedi ki ‘Ben nerede olduğuna dair bilgi sahibi oldum. Dubaili yetkililer tarafından kendisi konutundan alınmış durumda. Bir görüşme gerçekleştiriliyor. Hala o görüşmede. Konuttakiler de tam olarak nerede olduğunu bilmiyor. Yanında telefonu yok. Paylaşım yapamıyor.’ Ancak ben ‘Bu bir gözaltı demektir’ dedim. Gözaltı olmadığı iddiasında. ‘Davet’ kelimesini kullanıyor. Türk yetkililerin devrede olmadığını iddia ediyor. Özetle şu an Türk yetkililer tarafından bir operasyona uğramadığını ama Dubaili yetkililer tarafından bir görüşme yapıldığı iddiasını benimle paylaştı.”

Cumhuriyet yazarı sonrasında şunları söyledi: “Emre Olur bana Peker’in ailesinin ‘suikastten korktuğunu’ ve (Peker’in) hala eve dönmediğini söyledi. Emre Olur bana ailesinin endişe duyduğunu aktardı. Polis, yanına elektronik cihaz almadan yalnız geleceksin demiş. Türk hükümeti Interpol’e birçok kez başvuruda bulunmuş ama Interpol talebin ve Peker’in söylediklerinin siyasi olduğu gerekçesiyle talebi reddettiğini aktardı. Özetle şu an iddia o ki Peker hala konutuna dönmemiş. Dubai polisinin almasından sonra herhangi bir bilgi yok.

Bu bilgi Sedat Peker cephesinden gelen bir bilgi. Bu cephe bu olayı böyle bilmemizi istiyor da olabilir. Bu bir iddia, her cümlemin başında söylüyorum.”

Gazeteci Alişan Delek de benzer bilgiler aktardı.

Peker'in tek gelmesini ve üzerine bir elektronik cihaz almamasını istiyorlar. Sedat Peker bu "daveti" kabul ediyor. Telefonla görüştüğümüz sırada konuttan Emre Olur'a bir telefon geldi…. +++ — Alişer Delek (@AliserDelek) June 13, 2021

Emre Olur, Sedat Peker'in gözaltına alınması ya da öldürülmesi dahil endişeli olduklarını söyledi. Böyle bir durumda yayınlanmak üzere bir belge ya da kayıt bıraktı mı diye sordum… +++ — Alişer Delek (@AliserDelek) June 13, 2021

"Gereken her şeyi gereken herkes öğrenir" yanıtını aldım. Emre Olur, Peker hakkında Türkiye tarafından 10 kez Interpol başvurusu yapıldığını ve bu başvuruların "Peker'in açıklamaları siyasi" olduğu gerekçesiyle reddedildiğini de iddia etti. — Alişer Delek (@AliserDelek) June 13, 2021

Sosyal medyada Peker’in yakalandığına yönelik paylaşılan görsel de montaj çıktı.