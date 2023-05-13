Akşam Postası / 13 Mayıs 2023

Erdoğan bunu da söyledi: Kandil’deki teröristler neyse, bay bay Kemal de odur

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, “Kandil’deki teröristler neyse, ne yazık ki bay bay Kemal de odur” dedi.

Kılıçdaroğlu sandığa çağırdı: Asla vazgeçmeyeceksiniz

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, sandıkların terk edilmemesi gerektiğini belirterek, resmi görevlilere ‘hükümetler geçicidir, devlet bakidir’ hatırlatmasını yaptı.

Özdağ’dan TSK ve EGM’ye: Kanunsuz emirlere uymayın

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Türk Silahlı Kuvvetleri’ne seçim gecesinde kanunsuz emirlere itaat edilmemesi çağrısı yaptı.

Aksoy’dan son anket: Seçim ikinci tura kalıyor

Aksoy Araştırma’nın son anketine göre millet ittifakının adayı Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın 2 puan önünde. Ankete göre seçimler ikinci tura kalıyor.

TRT, seçim günü kuruma giriş için özel kart hazırlamış

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) üyesi İlhan Taşcı, seçim günü TRT’ye giriş için ‘özel kart’ hazırlandığını duyurdu.

Çok okunan Kılıçdaroğlu: Vallahi de billahi de her şey çok güzel olacak

Sinan Oğan, desteğini satılığa çıkardı: Bedavaya gitmeyecek

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce’nin cumhurbaşkanı adaylığından çekilmesiyle seçimi ikinci tura bırakabilecek tek aday olarak kalan Sinan Oğan, hedeflerinin pazarlığa oturmak olduğunu söyledi. Oğan, “Tabii ki biz bedavadan ortak olmayacağız” dedi.

Sinan Oğan muhalifleri ikinci turla ‘terbiye etmeye’ çalıştı

Ata ittifakının cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan, seçimi ikinci tura bırakıp pazarlık yapacağını ve kimseye ‘bedavadan’ destek vermeyeceğini söylemesi üzerine gelen eleştirileri hedef aldı.

Muharrem İnce adaylıktan çekilemedi, oylar geçerli

Yüksek Seçim Kurulu (YSK), Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce’nin cumhurbaşkanı adaylığından çekilme talebini kabul etmedi. Çekilmenin ikinci turda olabileceğini belirten YSK, İnce’ye ilk turda verilen oyları geçerli sayacağını da kaydetti.

Cumhurbaşkanının süresi dolunca görevi sona eren bürokratların listesi

Cumhurbaşkanının görev süresi dolunca kamudaki bazı üst düzey yöneticilerin görevleri de sona eriyor. Hangi yöneticilerin görevinin sona ereceğinin cevabı yaklaşık beş sene önce yayımlanan kararnamede bulunuyor.

Adıyaman belediye başkanı, yıkılmış kentte Togg şovuyla Erdoğan’a oy istedi

Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, beraberindeki AKP’li heyetle depremlerde büyük yara alan kenti Togg’la turladı, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a destek istedi.

Celal Şengör ‘Ötüken belediyesi’ni yalanladı: Kılıçdaroğlu’na oy vereceğim

Yerbilimci Prof. Dr. Celal Şengör, cumhurbaşkanlığı seçiminde ata ittifakı adayı Sinan Oğan’a oy vereceğini yalanladı. Şengör, millet ittifakının adayı Kemal Kılıçdaroğlu’na oy vereceğini duyurdu.

Muharrem İnce savcıları göreve çağırmıştı: 13 kişi gözaltında

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce‘nin sosyal medya hesabından yaptığı çağrı üzerine resen başlatılan soruşturma kapsamında 13 kişi gözaltına alındı.