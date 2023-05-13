Özdağ’dan TSK ve EGM’ye çağrı: Kanunsuz emirlere uymayın

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Türk Silahlı Kuvvetleri’ne seçim gecesinde kanunsuz emirlere itaat edilmemesi çağrısı yaptı.

Fotoğraf: Zafer Partisi

Dün CHP milletvekili Murat Bakan, İçişleri Bakanlığı’nın seçim günü TSK’dan zırhlı araçların hazır bulunmasını istediğini söylemiş ve belge paylaşmıştı.

Bugünse Ümit Özdağ, TSK, Jandarma Genel Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü’nü seçim gününde kanunsuz emirlere uymamaya çağırdı.

Özdağ şunları söyledi: ”Seçim günü ve gecesi size gayri milli ve gayri kanuni bir emir verilmesi durumunda emre itaat etmeyin. Anayasaya ve yasalara sadık kalarak, sadece Türk devleti ve Türk Milleti’nin hizmetkarı olduğunuzu gösterin.”

Özdağ, sık sık EGM ve istihbaratta öğrencilerinin olduğunu vurgulayıp ‘kaynakları’nın sağlam olduğunu iddia ediyor.