CHP’li Bakan: İçişleri, TSK’dan seçim günü zırhlı araçları hazırlamasını istedi

CHP milletvekili Murat Bakan, İçişleri Bakanlığı’nın seçim günü TSK’dan zırhlı araçların hazır bulunmasını istediğini söyledi.

Fotoğraf: ANKA

CHP Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek, İçişleri Bakanlığı’nın YSK’dan ayrı şekilde seçim sonuçlarının ve verilerin toplanması ve işlenmesi için bir sistem kurulduğunu açıklamıştı. Bakanlığa bağlı Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezi (GAMER) çatısı altındaki merkezde hazırlanan sistemin videoları Erkek tarafından kamuoyuyla paylaşılmıştı.

Öte yandan YSK, bakanlığın GAMER üzerinden veri toplama ve işleme talebini reddetmişti.

Diken, İçişleri Bakanlığı’nın 2018’deki cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği seçimlerinde de verileri topladığını ortaya çıkarmıştı.

CHP’li Bakan, GAMER üzerinden yeni bir ‘operasyon’ planladığını açıkladı.

İzmir Valiliği İl Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezi’ne ait belgeyi paylaşan Bakan, İçişleri Bakanlığı’ndan gelen yazının, il valiliklerinin Türk Silahlı Kuvvetleri’ne (TSK) gönderildiğini öne sürdü.

Zırhlı araçların hazır bulunması istenmiş

Bakan’a göre belgedeki ifadeler şöyle: ”Oy verme günü öncesi alınacak tedbirler kapsamında kolluk birimlerimize ait zırhlı ve hava araçlarının göreve hazır vaziyette bulunması ile seçimin güvenli şekilde yapılması amacıyla valiliklerimizce gerekli görülmesi halinde TSK’ya ait personel ve zırhlı araçlardan istifade edilebileceği bildirilmiş olup, bunların hazır bulunması konusunda gereğinin yapılmasını arz ederiz.”

”Savaşa mı gidiyoruz seçime mi?” diye soran Bakan, Soylu hakkında beş ayrı suç duyurusunda bulunacaklarını açıkladı.