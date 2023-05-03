Emniyet 2018’de kendi sandık tutanaklarını tutmuş

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ALTAN SANCAR

Diken’in ulaştığı bilgilere göre 2018’deki cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimlerinde polislere ayrı bir tutanak verilerek sonuçların işlenmesi istenmiş.

Fotoğraf: AA

CHP Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek, İçişleri Bakanlığı’nın Yüksek Seçim Kurulu’na paralel bir seçim takip sistemi kurduğunu iddia etmişti. Meclis’teki basın toplantısında konuşan Erkek, İçişleri Bakanlığı’nın bu takip sistemine ilişkin kaymakamlık ve valiliklere talimat gönderdiğini söylemişti.

Ancak Erkek “Bunu ilk kez bir seçimde yaşıyoruz” dese de İçişleri Bakanlığı’nın benzer bir sistemi 2018’deki cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimlerinde de uyguladığı ortaya çıktı.

Whatsapp’tan yollamışlar

Diken’in ulaştığı bilgilere göre sandık bölgelerinde görev alan emniyet birimlerine, bağlı bulundukları kurumlar tarafından verilen belgelerde, sandıklardan çıkan sonuçların işlenerek Whatsapp yoluyla iletilmesi istenmiş.

Diken’in ulaştığı Diyarbakır’dan bir tutanakta sandıklardan çıkan sonuçlar ıslak imza olmadan işlenmiş. Tutanağın altında acil durumlarda ulaşılması istenen telefon numaralarına yer verilmiş. Tutanakta yer alan numaralarsa Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü’ne ait.

Edinilen bilgilere göre 2018 seçimlerinde benzer tutanaklar ülke genelindeki emniyet görevlilerine dağıtılmış. Islak imzalı tutanakların tamamlanması beklenmeden, sayımın bitmesinin hemen ertesinde hazırlanan bu tutanakların bağlı bulunulan birime Whatsapp üzerinden gönderilmesi istenmiş.