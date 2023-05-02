Soylu ‘paralel seçim takip sistemi’ kurmuş

CHP Hukuk ve Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek, İçişleri Bakanlığı’nda Yüksek Seçim Kurulu’na (YSK) paralel bir seçim takip sistemi kurulduğunu tespit ettiklerini açıkladı.

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Meclis’teki basın toplantısında konuşan Erken, İçişleri Bakanlığı’nın bu takip sistemine ilişkin kaymakamlık ve valiliklere talimat gönderdiğini söyledi.

Erkek, İzmir’in Kiraz ilçesinde kaymakamlığın İçişleri’nin bu talebine uygun bir yazıyı ilçe seçim kuruluna ilettiğini, kendilerinin de ‘paralel sistem’den bu şekilde haberdar olduğunu belirtti. İçişleri’nin talimanıtını uygun bulmayan ilçe seçim kurulu, seçim günü anlık sandık sonuç tutanaklarının verilmesi talebini reddetti.

‘Paralel bir yapı kurulduğunu tespit ettik’

Erkek‘in açıklamasında öne çıkanlar şöyle:

*İçişleri Bakanlığı’nda paralel bir yapı kurulduğunu tespit ettik. Maalesef İçişleri Bakanlığı, tüm valiliklere yazdığı bir yazıyla şunları talep ediyor… Bir seçim takip modülü oluşturmuşlar İçişleri Bakanlığı bünyesinde. Tüm valiliklere, kaymakamlıklara talimat veriyorlar.

*Diyorlar ki, “Nüfusu 20 bine kadar olan ilçelerde en az üç, nüfusu 20 bin ile 100 bin arasında olan ilçelerde en az beş, 100 bin ve üstü olanlarda ise en az 10 personel görevlendirilecek. Görevlendirilen personel sayısı kadar bilgisayara temin edilecek. Görevlendirilen personelin hızlı veri girişi yapabilecek nitelikte bilgisayar kullanmayı bilen kişiler olmasına özen gösterilecek ve bu yapıyla birlikte tüm sandık sonuç tutanakları ve seçim sonuçları takip edilecek.”

*İçişleri Bakanlığı’nda oluşturulan yapı… Bir seçim takip sistemi oluşturmuşlar. Örneğin bir kaymakamlık… Kiraz kaymakamlığı, Kiraz İlçe Seçim Kurulu Başkanlığı’na yazı yazmış. Demiş ki İçişleri Bakanlığı’ndan gelen yazı uyarınca bana sandık sonuç tutanaklarının birer örneklerini anlık olarak verilecek.

*Kiraz İlçe Seçim Kurulu da bunu Yüksek Seçim Kurulu’na sormuş. Benden böyle bir talepte bulunuluyor, ne yapacağım diye. Tabii ki Yüksek Seçim Kurulu da oy birliğiyle bu talebi reddederek sandık sonuç tutanaklarının yasada kimlere verileceğinin açıkça yazıldığını, kaymakamlık ya da başka bir idareye sandık sonuç tutanaklarının verilmesinin yasal olarak mümkün olmadığını kararında vurgulamış.

‘Suç işleri bakanı’

*İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, maalesef bir suç işleri bakanı gibi hareket etmeye devam ediyor. Yüksek Seçim Kurulu’nun karşısına İçişleri Bakanlığı’nı koymuş, ilçe seçim kurullarının karşısına da kaymakamlıkları koymuş, paralel bir yapı oluşturmuş. Çünkü, kendisi bu paralel yapıları çok iyi bilen biri geçmişte de.

*Yasalar, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’ya böyle bir görev mi veriyor? Hayır. Görevini kötüye kullanan bir İçişleri bakanıyla karşı karşıyayız. Yüksek Seçim Kurulu da yüksek sesle kendisi dışında hiçbir kurulun, hiçbir organın bu şekilde seçimlere müdahale edemeyeceğini, yüksek sesle ve güçlü bir iradeyle ortaya koymalı.

*İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 14 Mayıs’taki seçimde batının siyasi darbesi olacak demişti. Gerçekten artık akıllarını kaybetmişler. 14 Mayıs’ta seçim tarihini biliyorsunuz Cumhurbaşkanı Erdoğan aldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın tek imzayla aldığı erken seçim kararıyla 14 Mayıs’a gidiyoruz ve tabii ki bu milli iradeye de büyük bir güvensizlik ve saygısızlık.

‘Saray’daki danışman’

Yine sarayda bir danışman, “14 Mayıs’ta muhalefetin seçimi kazanması, Türkiye’nin bağımsızlığına darbe olur” dedi. Sarayın duvarları arasında korku, o kadar büyümüş ki maalesef böyle akıl dışı ve demokrasiye darbe niteliğinde açıklamalar yapabiliyorlar. İşte gerçek beka sorunu budur. İçişleri Bakanlığı, Yüksek Seçim Kurulu’na paralel bir seçim takip sistemini niçin oluşturuyor? Kaybedeceğiniz zaman darbe mi yapmayı planlıyorsunuz? Demokrasiye, milli iradeye darbe mi planlıyorsunuz? İşte maalesef böyle bakanların, böyle bir yönetim anlayışının bu ülkede egemen olması, bu derece partizanlık ve böylesine bir parti devletini inşa etmek, gerçek bir beka sorunudur.