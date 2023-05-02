CHP verileri: 29 büyükşehirde partilerin oy oranları

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ALTAN SANCAR
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@altansancarr
CHP genel merkezi, Türkiye’nin 81 ilini kapsayan çalışmaların ardından partilerin kent kent tahmini oy oranlarını belirledi. Adaylara gönderilen çalışmada CHP’nin her kentteki ‘tavan oyu’ da hesaplandı.
14 Mayıs seçimlerine ilişkin çalışmalarını sürdüren CHP yönetimi, Türkiye’nin 81 kentinde siyasi partilerin oy oranlarına dair tahminlerini adaylarıyla paylaştı. CHP’nin çalışmasında kentlerdeki toplam seçmen sayısı, ilk defa oy kullanacakların sayısı ve bunun toplam seçmen sayısına oranı gibi verilere yer verildi.
Çalışmada ayrıca ‘CHP’ye oy verme potansiyeli yüksek demografik gruplar’ ve ‘CHP’nin ulaşabileceği tavan oy oranı’ notuyla hedef de belirlendi.
Diken’in ulaştığı verilere göre Türkiye’nin 29 büyükşehrinde CHP ve diğer partilerin alması beklenen oy oranı ve CHP’nin ‘tavan oy oranları’ şöyle:
Adana
- CHP: 29,8/32,95
- AKP: 28,7
- HDP: 12,2
- İYİ Parti: 15
- MHP: 8,4
- Saadet: 1,0
- Diğer: 4,9
Ankara
- CHP: 31,6/34,77
- AKP: 29,5
- İYİ Parti: 17,3
- HDP: 5,6
- MHP: 9,1
- Saadet: 1,2
- Diğer: 5,7
Antalya
- CHP: 33,0/36,48
- AKP: 26,5
- İYİ Parti: 20,6
- HDP: 6,4
- MHP: 7,5
- Saadet: 0,8
- Diğer: 5,1
Aydın
- CHP: 36,7/40,56
- AKP: 26,8
- İYİ Parti: 17,6
- HDP: 7,7
- MHP: 6,0
- Saadet: 0,7
- Diğer: 4,6
Balıkesir
- CHP: 33/36,44
- AKP: 35
- İYİ Parti: 17,1
- HDP: 4,1
- MHP: 5,2
- Saadet: 1,1
- Diğer: 4,5
Bursa
- CHP: 27,5/30,19
- AKP: 37,0
- İYİ Parti: 16,4
- HDP: 5,5
- MHP: 7,1
- Saadet: 1,5
- Diğer: 5,1
Denizli
- CHP: 30,9/34,20
- AKP: 32,4
- İYİ Parti: 19,8
- HDP: 4,3
- MHP: 6,7
- Saadet: 0,8
- Diğer: 5,0
Diyarbakır
- CHP: 6,2/7,12
- AKP: 19,9
- İYİ Parti: 4,5
- HDP: 65,7
- MHP: 1,0
- Saadet: 1,1
- Diğer: 1,5
Erzurum
- CHP: 9,1/10,15
- AKP: 43,5
- İYİ Parti: 15,0
- HDP: 11,6
- MHP: 12,3
- Saadet: 1,7
- Diğer: 6,7
Eskişehir
- CHP: 36,0/39,55
- AKP: 30,04
- İYİ Parti: 16,8.
- HDP: 4,2
- MHP: 6,6
- Saadet: 1,0
- Diğer: 4,9
Gaziantep
- CHP: 17,6/19,52
- AKP: 44,6
- İYİ Parti: 11,9
- HDP: 9,5
- MHP: 9,2
- Saadet: 1,1
- Diğer: 6,1
Hatay
- CHP: 36,8/40,49
- AKP: 25,4
- İYİ Parti: 13,4
- HDP: 8,1
- MHP: 9,7
- Sadet: 0,9
- Diğer: 5,7
İstanbul
- CHP: 32,1/35,32
- AKP: 32,5
- İYİ Parti: 12,8
- HDP: 11,3
- MHP: 5,6
- Saadet: 1,2
- Diğer: 4,5
İzmir
- CHP: 44,9/49,52
- AKP: 23,3
- İYİ Parti: 13,6
- HDP: 8,8
- MHP: 4,6
- Saadet: 0,7
- Diğer: 4,0
Kahramanmaraş
- CHP: 13,2/14,55
- AKP: 49,1
- İYİ Parti: 15,3
- HDP: 3,8.
- MHP: 10,7
- Saadet: 1,4
- Diğer: 6,5
Kayseri
- CHP: 16,3/17,94
- AKP: 38,9
- İYİ Parti: 18,2
- HDP: 2,9
- MHP: 14,6
- Saadet: 1,5
- Diğer: 7,6
Konya
- CHP: 12,6/13,95
- AKP: 50,6
- İYİ Parti: 14,1
- HDP: 4,0
- MHP: 10,4
- Saadet: 1,9
- Diğer: 6,4
Malatya
- CHP: 19,0/20,97
- AK: 45,5
- İYİ Parti: 10,9
- HDP: 5,6
- MHP: 11,1
- Saadet: 1,3
- Diğer: 6,6
Manisa
- CHP: 29,4/32,54
- AKP: 31,5
- İYİ Parti: 17,8
- HDP: 6,5
- MHP: 8,3
- Saadet: 0,9
- Diğer: 5,5
Mardin
- CHP: 6,3/7,16
- AKP: 28,2
- İYİ Parti: 3,9
- HDP: 57,0
- MHP: 1,8
- Saadet: 0,7
- Diğer: 2,1
Mersin
- CHP: 30,7/33,99
- AKP: 20,8
- İYİ Parti: 18,4
- HDP: 14,3
- MHP: 9,5
- Saadet: 0,6
- Diğer: 5,7
Muğla
- CHP: 43,9/48,52
- AKP: 22,4
- İYİ Parti: 18,4
- HDP: 5,7
- MHP: 4,8
- Saadet: 0,6
- Diğer: 4,2
Ordu
- CHP: 25,8/28,17
- AKP: 37,8
- İYİ Parti: 15,0
- HDP: 2,3
- MHP: 11,3
- Saadet: 1,1
- Diğer: 6,6
Sakarya
- CHP: 16,7/18,45
- AKP: 49,4
- İYİ Parti: 14,2
- HDP: 3,2
- MHP: 8,8
- Saadet: 1,8
- Diğer: 5,9
Samsun
- CHP: 21,4/23,60
- AKP: 40,8
- İYİ Parti: 16,6
- HDP: 2,6
- MHP: 10,7
- Saadet: 1,3
- Diğer: 6,5
Şanlıurfa
- CHP: 8,0/9,16
- AKP: 47,3
- İYİ Parti: 6,6
- HDP: 26,3
- MHP: 6,2
- Saadet: 1,3
- Diğer: 4,4
Tekirdağ
- CHP: 40,8/44,93
- AKP: 27,9
- İYİ Parti: 14,5
- HDP: 6,2
- MHP: 5,4
- Saadet: 0,7
- Diğer: 4,4
Trabzon
- CHP: 18,3/20,11
- AKP: 46,6
- İYİ Parti: 15,8
- HDP: 2,3
- MHP: 9,0
- Saadet: 2,0
- Diğer: 5,9
Van
- CHP: 5,9
- AKP: 28,5
- İYİ Parti: 4,1
- HDP: 56,4
- MHP: 2,1
- Saadet: 0,7
- Diğer: 2,2