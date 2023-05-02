CHP verileri: 29 büyükşehirde partilerin oy oranları

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ALTAN SANCAR

CHP genel merkezi, Türkiye’nin 81 ilini kapsayan çalışmaların ardından partilerin kent kent tahmini oy oranlarını belirledi. Adaylara gönderilen çalışmada CHP’nin her kentteki ‘tavan oyu’ da hesaplandı.

Fotoğraf: Reuters

14 Mayıs seçimlerine ilişkin çalışmalarını sürdüren CHP yönetimi, Türkiye’nin 81 kentinde siyasi partilerin oy oranlarına dair tahminlerini adaylarıyla paylaştı. CHP’nin çalışmasında kentlerdeki toplam seçmen sayısı, ilk defa oy kullanacakların sayısı ve bunun toplam seçmen sayısına oranı gibi verilere yer verildi.

Çalışmada ayrıca ‘CHP’ye oy verme potansiyeli yüksek demografik gruplar’ ve ‘CHP’nin ulaşabileceği tavan oy oranı’ notuyla hedef de belirlendi.

Diken’in ulaştığı verilere göre Türkiye’nin 29 büyükşehrinde CHP ve diğer partilerin alması beklenen oy oranı ve CHP’nin ‘tavan oy oranları’ şöyle:

Adana

CHP: 29,8/32,95

AKP: 28,7

HDP: 12,2

İYİ Parti: 15

MHP: 8,4

Saadet: 1,0

Diğer: 4,9

Ankara

CHP: 31,6/34,77

AKP: 29,5

İYİ Parti: 17,3

HDP: 5,6

MHP: 9,1

Saadet: 1,2

Diğer: 5,7

Antalya

CHP: 33,0/36,48

AKP: 26,5

İYİ Parti: 20,6

HDP: 6,4

MHP: 7,5

Saadet: 0,8

Diğer: 5,1

Aydın

CHP: 36,7/40,56

AKP: 26,8

İYİ Parti: 17,6

HDP: 7,7

MHP: 6,0

Saadet: 0,7

Diğer: 4,6

Balıkesir

CHP: 33/36,44

AKP: 35

İYİ Parti: 17,1

HDP: 4,1

MHP: 5,2

Saadet: 1,1

Diğer: 4,5

Bursa

CHP: 27,5/30,19

AKP: 37,0

İYİ Parti: 16,4

HDP: 5,5

MHP: 7,1

Saadet: 1,5

Diğer: 5,1

Denizli

CHP: 30,9/34,20

AKP: 32,4

İYİ Parti: 19,8

HDP: 4,3

MHP: 6,7

Saadet: 0,8

Diğer: 5,0

Diyarbakır

CHP: 6,2/7,12

AKP: 19,9

İYİ Parti: 4,5

HDP: 65,7

MHP: 1,0

Saadet: 1,1

Diğer: 1,5

Erzurum

CHP: 9,1/10,15

AKP: 43,5

İYİ Parti: 15,0

HDP: 11,6

MHP: 12,3

Saadet: 1,7

Diğer: 6,7

Eskişehir

CHP: 36,0/39,55

AKP: 30,04

İYİ Parti: 16,8.

HDP: 4,2

MHP: 6,6

Saadet: 1,0

Diğer: 4,9

Gaziantep

CHP: 17,6/19,52

AKP: 44,6

İYİ Parti: 11,9

HDP: 9,5

MHP: 9,2

Saadet: 1,1

Diğer: 6,1

Hatay

CHP: 36,8/40,49

AKP: 25,4

İYİ Parti: 13,4

HDP: 8,1

MHP: 9,7

Sadet: 0,9

Diğer: 5,7

İstanbul

CHP: 32,1/35,32

AKP: 32,5

İYİ Parti: 12,8

HDP: 11,3

MHP: 5,6

Saadet: 1,2

Diğer: 4,5

İzmir

CHP: 44,9/49,52

AKP: 23,3

İYİ Parti: 13,6

HDP: 8,8

MHP: 4,6

Saadet: 0,7

Diğer: 4,0

Kahramanmaraş

CHP: 13,2/14,55

AKP: 49,1

İYİ Parti: 15,3

HDP: 3,8.

MHP: 10,7

Saadet: 1,4

Diğer: 6,5

Kayseri

CHP: 16,3/17,94

AKP: 38,9

İYİ Parti: 18,2

HDP: 2,9

MHP: 14,6

Saadet: 1,5

Diğer: 7,6

Konya

CHP: 12,6/13,95

AKP: 50,6

İYİ Parti: 14,1

HDP: 4,0

MHP: 10,4

Saadet: 1,9

Diğer: 6,4

Malatya

CHP: 19,0/20,97

AK: 45,5

İYİ Parti: 10,9

HDP: 5,6

MHP: 11,1

Saadet: 1,3

Diğer: 6,6

Manisa

CHP: 29,4/32,54

AKP: 31,5

İYİ Parti: 17,8

HDP: 6,5

MHP: 8,3

Saadet: 0,9

Diğer: 5,5

Mardin

CHP: 6,3/7,16

AKP: 28,2

İYİ Parti: 3,9

HDP: 57,0

MHP: 1,8

Saadet: 0,7

Diğer: 2,1

Mersin

CHP: 30,7/33,99

AKP: 20,8

İYİ Parti: 18,4

HDP: 14,3

MHP: 9,5

Saadet: 0,6

Diğer: 5,7

Muğla

CHP: 43,9/48,52

AKP: 22,4

İYİ Parti: 18,4

HDP: 5,7

MHP: 4,8

Saadet: 0,6

Diğer: 4,2

Ordu

CHP: 25,8/28,17

AKP: 37,8

İYİ Parti: 15,0

HDP: 2,3

MHP: 11,3

Saadet: 1,1

Diğer: 6,6

Sakarya

CHP: 16,7/18,45

AKP: 49,4

İYİ Parti: 14,2

HDP: 3,2

MHP: 8,8

Saadet: 1,8

Diğer: 5,9

Samsun

CHP: 21,4/23,60

AKP: 40,8

İYİ Parti: 16,6

HDP: 2,6

MHP: 10,7

Saadet: 1,3

Diğer: 6,5

Şanlıurfa

CHP: 8,0/9,16

AKP: 47,3

İYİ Parti: 6,6

HDP: 26,3

MHP: 6,2

Saadet: 1,3

Diğer: 4,4

Tekirdağ

CHP: 40,8/44,93

AKP: 27,9

İYİ Parti: 14,5

HDP: 6,2

MHP: 5,4

Saadet: 0,7

Diğer: 4,4

Trabzon

CHP: 18,3/20,11

AKP: 46,6

İYİ Parti: 15,8

HDP: 2,3

MHP: 9,0

Saadet: 2,0

Diğer: 5,9

Van