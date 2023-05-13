Muharrem İnce adaylıktan çekilemedi, oylar geçerli

Yüksek Seçim Kurulu (YSK), Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce’nin cumhurbaşkanı adaylığından çekilme talebini kabul etmedi. Çekilmenin ikinci turda olabileceğini belirten YSK, İnce’ye ilk turda verilen oyları geçerli sayacağını da kaydetti.
Muharrem İnce cumhurbaşkanlığı adaylığından çekildiğini duyurmuş, YSK’ya dilekçe vermişti.
Dilekçeyi değerlendiren YSK, İnce’nin ilk turda çekilemeyeceğini ve kendisine ilk turda verilecek oyların geçerli sayılacağını bildirdi.
YSK Başkanı Ahmet Yener şunları söyledi: “Kurulumuz yapmış olduğu toplantı sonucunda oy birliğiyile sayın Muharrem İnce’nin cumhurbaşkanlığı adaylığından çekilmesini birinci oylamadan sonra (ikinci turda) geçerli olduğu ve bu süreçte Muharrem İnce’ye verilen oyların geçerli oy olarak kabul edilmesi gerektiği sonucuna varılmıştır.”
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