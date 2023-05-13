Elon Musk: Türkiye’nin gönderdiği talebi yayınlayacağız

Twitter’ın sahibi Elon Musk, Türkiye’de hükümetin talep ettiği hesapların kapatılmasıyla ilgili gelen talebi yayınlayacaklarını söyledi.

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Twitter, mahkeme kararları uyarınca bazı içerikleri Türkiye’de erişime engellediğini duyurmuştu. Buna gerekçe olarak ‘Twitter’ın Türkiye’de kullanıma açık kalmasını sağlamak’ gösterilmişti. Hangi içeriklerin erişime engellendiğiyse açıklanmamıştı.

İfade Özgürlüğü Derneği’nin EngelliWeb projesinin aktardığına göre Türkiye’de erişime engellenen hesaplar şöyle: Cevheri Güven, Muhammed Yakut ve ‘Who’ adlı kullanıcı.

Musk, Twitter’ın resmi duyurusunu alıntılayan Bloomberg yazarı Matthew Yglesias’ın sansür eleştirilerine yanıt verdi: “Beynin kafandan mı düştü Yglesias? Seçim, Twitter’ın tamamen kısıtlanması veya bazı tweet’lere erişimin sınırlandırılması arasında. Hangisini istersin?”

Did your brain fall out of your head, Yglesias? The choice is have Twitter throttled in its entirety or limit access to some tweets. Which one do you want? — Elon Musk (@elonmusk) May 13, 2023

ABD’li iş insanı, başka bir kullanıcının şeffaflık adına gelen talebin yayınlanması gerektiğine dair bir tweet’ine de şu yanıtı verdi: “Türkiye’deki hükümetin bize gönderdiği şeyi yayınlayabilirdik. Yapacağız.”

We could post what the government in Turkey sent us. Will do. — Elon Musk (@elonmusk) May 13, 2023

Musk’tan sonra işler değişti

Amerikalı iş insanı Elon Musk Twitter’ı 27 Ekim 2022’de 44 milyar dolara satın almıştı. İfade özgürlüğü denince belki de akla gelen ilk sosyal medya platformunun milyarder bir iş insanının eline geçmesi, soru işaretlerini de beraberinde getirmişti.

Musk’ın satın almadan önce “Tercihim Twitter’ın faaliyet gösterdiği ülkelerin yasalarına yakın olmak” demesi “Twitter’ı özgür konuşma cenneti yapacağım” ifadesiyle de çelişmişti.

Satın almanın üzerinden geçen dört ay boyunca, Twitter mahkemelerin erişim engeli hükümlerine ilişkin işlem yapmamıştı. Ta ki 16 Mart’a kadar.

Yasal talep sonrası Diken’in ‘Hatay’da sekiz ceset saatlerdir yerde’ başlıklı haberi ve BirGün’ün ‘Askeriyede darp ve baskı iddiası’ başlıklı haberi Twitter tarafından Türkiye’deki kullanıcıların erişimine engellenmişti.

Diken’e konuşan İfade Özgürlüğü Derneği kurucusu Prof. Dr. Yaman Akdeniz, Twitter yetkililerinin 6 Şubat depremlerinin üçüncü gününde Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan’la toplantısına dikkat çekmişti.

İktidar Twitter’da depremlerle ilgili yardım çağrıları yayınlanırken platformda bant daraltmış, yetkililerle düzenlenen toplantı sonrası daraltma kaldırılmıştı.