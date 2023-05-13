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Yaramazlara biraz batar!

Twitter bazı hesapları Türkiye’de erişime engelledi

Twitter, Muhammet Yakut ve Cevheri Güven’e ait hesapları Türkiye’de erişime engelledi.

Fotoğraf: Arşiv

Twitter, mahkeme kararları uyarınca bazı içerikleri Türkiye’de erişime engellediğini duyurdu. Buna gerekçe olarak ‘Twitter’ın Türkiye’de kullanıma açık kalmasını sağlamak’ gösterildi. Hangi içeriklerin erişime engellendiğiyse açıklanmadı.


Twitter yönetiminin açıklaması şöyle:

*Twitter’a iletilen erişim engellenmesine yönelik mahkeme kararları uyarınca ve Twitter’ın Türkiye’de kullanıma açık kalmasını sağlamak amacıyla, Türkiye’de bazı içeriklerin erişimine engelleme getirdik.

*Politikalarımız çerçevesinde ilgili hesap sahiplerini bu işlemler hakkında bilgilendirdik. Engellenen içerikler dünyanın geri kalanında erişilir olmaya devam edecektir.

Engelli Web’se, Twitter’ın bahsettiği ‘engellenen içerikleri’ açıkladı.

Engelli Web’e göre Cevheri Güven ve Muhammed Yakut’a ait hesaplarla ‘Who’ kullanıcı adlı bir hesap Türkiye’de erişime engellendi.

Söz konusu hesaplara girildiğinde şu uyarıyla karşılaşılıyor:

Uyarıda, hesapların ‘Türkiye’nin yasal talebiyle’ erişime engellendiğini belirtiliyor.

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Muhammed Yakut, paylaştığı videolarla iktidardan bazı isimlere dair iddialarda bulunuyordu. Cevheri Güven’se kapatılan Nokta dergisinin firari yöneticisi.

Muhammet Yakut hakkında kırmızı bülten talebi

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