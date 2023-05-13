Twitter bazı hesapları Türkiye’de erişime engelledi

Twitter, Muhammet Yakut ve Cevheri Güven’e ait hesapları Türkiye’de erişime engelledi.

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Twitter, mahkeme kararları uyarınca bazı içerikleri Türkiye’de erişime engellediğini duyurdu. Buna gerekçe olarak ‘Twitter’ın Türkiye’de kullanıma açık kalmasını sağlamak’ gösterildi. Hangi içeriklerin erişime engellendiğiyse açıklanmadı.

Twitter yönetiminin açıklaması şöyle:

*Twitter’a iletilen erişim engellenmesine yönelik mahkeme kararları uyarınca ve Twitter’ın Türkiye’de kullanıma açık kalmasını sağlamak amacıyla, Türkiye’de bazı içeriklerin erişimine engelleme getirdik.

*Politikalarımız çerçevesinde ilgili hesap sahiplerini bu işlemler hakkında bilgilendirdik. Engellenen içerikler dünyanın geri kalanında erişilir olmaya devam edecektir.

Politikalarımız çerçevesinde ilgili hesap sahiplerini bu işlemler hakkında bilgilendirdik. Engellenen içerikler dünyanın geri kalanında erişilir olmaya devam edecektir. Çok okunan Kılıçdaroğlu: 15 Mayıs’ta Atatürk dünyaya bir mesaj verecek — Twitter Global Government Affairs (@GlobalAffairs) May 13, 2023

Engelli Web’se, Twitter’ın bahsettiği ‘engellenen içerikleri’ açıkladı.

Engelli Web’e göre Cevheri Güven ve Muhammed Yakut’a ait hesaplarla ‘Who’ kullanıcı adlı bir hesap Türkiye’de erişime engellendi.

Daha önce millî güvenlik ve kamu düzeninin korunması gerekçesiyle erişime engellenen, Cevheri Güven, Who? ve Muhammed Yakut adına açılmış Twitter hesapları Twitter tarafından Türkiye'den görünmez kılındı. https://t.co/Fawm8unEP0 pic.twitter.com/8lBvt8ysF9 — EngelliWeb (@engelliweb) May 13, 2023

Söz konusu hesaplara girildiğinde şu uyarıyla karşılaşılıyor:

Uyarıda, hesapların ‘Türkiye’nin yasal talebiyle’ erişime engellendiğini belirtiliyor.

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Muhammed Yakut, paylaştığı videolarla iktidardan bazı isimlere dair iddialarda bulunuyordu. Cevheri Güven’se kapatılan Nokta dergisinin firari yöneticisi.