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Yaramazlara biraz batar!

Muhammet Yakut hakkında kırmızı bülten talebi

Savcılık, paylaştığı videolarla iktidardan bazı isimlere dair iddialarda bulunan Muhammed Yakut hakkında kırmızı bülten çıkarılması için Adalet Bakanlığı’na başvurdu.

Fotoğraf: Twitter/Muhammet Yakut

‘Delilerin delisi’ isimli Twitter hesabından ve şahsi YouTube kanalından iddialarda bulunan Muhammed Yakut hakkında yakalama kararı çıkarıldı.


Savcılık da, Yakut hakkında kırmızı bülten çıkarılması için Adalet Bakanlığı’na başvurdu.

Muhammed Yakut soruşturmasında ilk tutuklama geçen hafta meydana gelmişti. Uçankuş TV ve sitesinin sahibi Can Tanrıyar, Yakut’a bilgi, belge ve fotoğraf aktardığı ve birlikte hareket ettiği iddiasıyla tutuklanmıştı.

Muhammed Yakut soruşturmasında ilk tutuklama

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