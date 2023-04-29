Muhammed Yakut soruşturmasında ilk tutuklama

Uçankuş TV ve internet sitesinin sahibi Can Tanrıyar, paylaştığı videolarla iktidardan isimler hakkında iddialarda bulunan Muhammed Yakut’a bilgi, belge ve fotoğraf aktardığı ve birlikte hareket ettiği iddiasıyla tutuklandı.

Can Tarıyar.

Tanrıyar, İstanbul Başsavcılığı tarafından Yakut’un yayınladığı videolar sonrası başlatılan soruşturma kapsamında utuklandı.

Soruşturmada savcılık Can Tanrıyar’ın Muhammed Yakut’a video paylaşımlarında kullanılmak üzere bilgi, belge, fotoğraf gönderdiği, video paylaşım sürecinde birlikte hareket edildiğine dair iddialara yer verildi.

Tanrıyar’ın evinde yapılan aramada Muhammed Yakut’a el yazısıyla yazılmış bilgi ve belgeler ele geçirildiği belirtildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’ndeki işlemleri tamamlanan Tanrıyar, bugün akşam saatlerinde Anadolu Adliyesi’ne sevk edildi.