Bilkentliler, okuldaki taciz ve şiddete kayıtsız kalınmasını protesto etti

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MEHMET BARAN KILIÇ

Bilkent Üniversitesi öğrencileri, okuldaki taciz ve şiddet vakalarına yönetimin duyarsızlığını protesto etti.

Diken’in ulaştığı öğrenciler yaşananları anlattı.

Fotoğraf: Twitter

Bilkent’te öğrencilerin 8 Mayıs’ta düzenlediği protestoların iki ana sebebi var.

Bunlardan ilki, okuldaki kulüplerin nisan ayının ortasında yayınladığı talep listesine yönetimin kayıtsız kalması. Talep listesi, okulun cinsel tacizi önleme biriminin ve soruşturma süreçlerinin iyileştirilmesiyle ilgiliydi.

Protestoların diğer bir nedeniyse okuldaki taciz ve şiddet vakalarına karşı okulun gerekli yaptırımları uygulamaması.

Son dönemdeki taciz ve şiddet vakaları

Üniversitede son dönemde çok sayıda taciz ve şiddet vakası yaşandı. Bunlardan bazıları medya ve sosyal medyaya yansırken bazılarıysa öğrenci gruplarında paylaşıldı.

Taciz ve şiddet vakalarından bazıları şöyle:

*Bianet’in haberleştirdiğine göre bir öğrenci, kısa süre ilişki yaşadığı bir akademisyenin kendisine sistematik olarak fiziksel ve psikolojik şiddet uyguladığını dile getirdi.

*Evrensel’in haberleştirdiğine göre üniversitenin sağlık merkezine röntgen çektirmek için giden bir öğrenci gerekli olmamasına rağmen kıyafetlerinin tamamen çıkarılmasının istendiğini dile getirdi. Önlük veya kabin kullandırılmadığını söyleyen öğrenci göğüs ve vücudunun görevli tarafından taciz edildiğini söyledi. Öğrenci, sözlü olarak da taciz edildiğini aktardı.

*Mütercim tercümanlık bölümündeki bir akademisyen, en az beş öğrenciyi sistematik olarak taciz etmekle suçlandı. Öğrenciler, akademisyeni bölüm başkanına şikayet etti. Söz konusu akademisyense öğrencileri düşük not vererek ve tehdit ederek susturmaya çalıştı. Bölüm başkanı olayı kapatmaya çalışırken bölümün baskısıyla yaşananları rektörlüğe iletti.

Diken’e konuşan öğrenciler, son dönemde en az yedi taciz ve şiddet vakasının yaşandığını dile getiriyor.

Yaptırım yok

Diken’in edindiği bilgiye göre yönetim gerekli yaptırımlarda bulunmuyor.

Öğrenciye fiziksel ve psikolojik şiddet uygulayan akademisyene sadece kınama cezası verildi. Akademisyen, ders vermeye devam ediyor.

Üniversitenin sağlık merkezindeki taciz vakasıyla ilgili sadece ‘merkezde önlük kullanılması şartı’ getirildi. Görevliyse uyarıldı.

Mütercim ve tercümanlık bölümünde öğrencileri taciz eden akademisyense hiçbir yaptırıma uğramadan başka okula gitti. Aynı şekilde bölüm başkanı da okuldan ayrıldı.

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Diken’e konuşan öğrenciler, bazı taciz şikayetlerinin de soruşturulmadığını aktardı.

Güvenliklerden tehdit

Öğrenciler, protestodan önce güvenliklerin kendilerini megafon kullanılmaması yönünde uyardığını, kullanılması halinde ‘olacaklardan sorumlu olmadıklarını’ söylediğini belirtti.

Protesto sırasında çalınan müzik ve oynanan halayın hemen bitirilmesi yönünde baskı yapıldığını da dile getiren öğrenciler okul yönetiminin de olup bitenlerin medyaya yansımasından ‘hoşnut’ olmadığını söyledi.