TRT seçim akşamı Yeşil Sol’u görmeyecek

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BİLAL ÇELİK

Kamu yayıncısı TRT, seçim günü siyasi parti merkezlerinden canlı bağlantılarda Memleket Partisi, Yeniden Refah Partisi (YRP) ve Büyük Birlik Partisi (BBP) gibi baraj altında gözüken partiler için muhabir görevlendirirken, Yeşil Sol Parti’yi görmezden geldi.

TRT, Yeşil Sol’u görmeyecek. (HDP)

Son milletvekili seçimlerinde oyların yüzde 11,7’sini alarak Meclis’teki en büyük üçüncü parti konumuna gelen HDP’nin adayları kapatma davası nedeniyle 14 Mayıs’ta Yeşil Sol listelerinden seçime girecek.

TRT seçim akşamı AKP, CHP, İYİ Parti, MHP’nin yanı sıra Memleket Partisi, YRP, BBP gibi partilerin merkezlerine canlı yayında bağlanacak.

Ancak TRT, emek ve özgürlük ittifakının en büyük partisi olan ve anketlerde oy oranı yüzde 10’un üstünde görünen Yeşil Sol için muhabir görevlendirmedi.

Yurttaşların vergileriyle finanse edilen TRT kamu yayıncılığı gereği tüm partilere eşit mesafede olması gerekiyor.

TRT’den kesitler

TRT Haber’in canlı yayınlarında cumhurbaşkanı adayların Tayyip Erdoğan’a 32 saat ayırırken, Kemal Kılıçdaroğlu’naysa yalnızca 32 dakika zaman ayırdığı ortaya çıkmıştı.

TRT, Gezi davasından tutuklu Türkiye İşçi Partisi (TİP) milletvekili adayı Can Atalay’ın konuşmasına izin vermemekle de gündeme gelmişti. TİP Genel Başkanı Erkan Baş bu durumu şöyle duyurmuştu: “TRT’de yapılacak seçim konuşmaları için Can Atalay’ın adını verdik. Can’ın kesinleşmiş bir cezası yok, olsa zaten aday olamazdı ama konuşmasına izin verilmedi. Bu hukuksuzluğu protesto ediyoruz. TRT konuşmaları hakkımızı kullanacağız ama Can’ın sesini de hep beraber yayacağız.”

Radyo Televizyon Üst Kurulu üyesi İlhan Taşçı, seçim akşamı için TRT’de ‘paralel yapı’ kurulduğunu belirterek manipülasyonlara karşı uyarmıştı.