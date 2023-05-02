TRT bir ayda Erdoğan’a 32 saat, Kılıçdaroğlu’na sadece 32 dakika yer verdi

TRT Haber, canlı yayınlarında cumhurbaşkanı adayların Tayyip Erdoğan’a 32 saat ayırırken, Kemal Kılıçdaroğlu’naysa yalnızca 32 dakika zaman ayırdı.

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu!nun (RTÜK) CHP kontenjanından seçilen üyeleri İlhan Taşcı ve Tuncay Keser, cumhurbaşkanlığı adaylıklarının kesinleştiği 1 Nisan’dan 1 Mayıs’a kadarki süre içinde TRT Haber’in, siyasi parti ittifaklarının seçim mitinglerine ilişkin canlı yayınlarını inceledi

Buna göre TRT, Erdoğan’a 32 saat 42 dakika 47 saniye süreyle canlı yayında yer veridi. Cumhur ittifakının ortağı MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’ye de 25 saat 27 dakika 40 saniye canlı yayında yer ayrıldı

Buna karşı Kılıçdaroğlu’na bir ayda ayrılan süre yalnızca 32 dakika 23 saniye oldu.

RTÜK üyesi Taşcı, durumu “Kamu yayıncısı niteliği olan ve 85 milyon yurttaşın vergileriyle yayın hayatını sürdüren TRT, Türkiye’nin ve halkın değil apaçık AKP’nin propaganda aracına dönüştüğünü ortaya koymaktadır” diye yorumladı.