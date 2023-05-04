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Yaramazlara biraz batar!

TRT’den TİP adayı Can Atalay’ın konuşmasına engel

TRT, Gezi davasından tutuklu Türkiye İşçi Partisi (TİP) milletvekili adayı Can Atalay’ın konuşmasına izin vermedi.

Can Atalay.

Atalay, Hatay birinci sıradan aday olmuştu. TİP Genel Başkanı Erkan Baş, TRT’nin Atalay’ın konuşmasına engel çıkardığını duyurdu.


“TRT’de yapılacak seçim konuşmaları için Can Atalay’ın adını verdik. Can’ın kesinleşmiş bir cezası yok, olsa zaten aday olamazdı ama konuşmasına izin verilmedi. Bu hukuksuzluğu protesto ediyoruz. TRT konuşmaları hakkımızı kullanacağız ama Can’ın sesini de hep beraber yayacağız.” 

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