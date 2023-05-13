İmamoğlu’nun mitingine katılan gençlere saldırı

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun Pendik’teki mitinginden ayrılan gençlere, AKP’li olduğu öne sürülen bir grup saldırdı.
İmamoğlu, bugün Pendik’te miting düzenledi. ANKA’nın haberine göre mitinge katılan bir grup genç, alandan ayrılırken AKP’li olduğu iddia edilen bir grubun saldırısına uğradı. Çok sayıda kişi yaralanırken bir kişi, Marmara Eğitim Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.
CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, hastaneye kaldırılan kişiyi arayarak geçmiş olsun dileğini iletti. Olaya sosyal medya hesabından da tepki gösteren Kaftancıoğlu, şunları kaydetti:
“Pendik’teki coşkuyu görünce kaybedeceklerini görüp AKP irtibat bürosundan çıkarak gençlerimize saldıranlar! Bilin ki o gençlerimize attığınız her yumruğun hesabını hukuk karşısında öyle bir soracağım ki… Gençlerimizin güçleri yetmediği için değil, provokasyonunuza gelmeme adına efendilik ettiğini de asla unutmayın!”
- Çok okunanTürkiye Raporu’nun anketi: Kılıçdaroğlu ilk turda cumhurbaşkanı
- Çok okunan85 yıllık araştırma ortaya koydu: Emekliler mutsuz ama çalışmamaktan değil
- Çok okunanKılıçdaroğlu: 15 Mayıs’ta Atatürk dünyaya bir mesaj verecek
- Çok okunanErdoğan: Sandıktan çıkacak sonuca saygısı olmayanın millete de saygısı yoktur
- Çok okunanEinstein ve Hawking’i geride bıraktı: Yüzyılın en büyük dehalarından biri olmaya aday
- Çok okunanAKP ‘sistem’ kurmuş: Sonuçları ilk önce Erdoğan öğrenecek