Kılıçdaroğlu: Aç gözlülerin mi yoksa hukukun Türkiye’si mi?

Millet ittifakının cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, seçmenlerin önünde iki seçenek olduğunu söyledi: “Aç gözlülerin, üç-beş maaşlıların, yandaşlarını kayıranların, adaletsizliğin ve halkı fakirliğe sürükleyenlerin Türkiye’si mi? Yoksa aklın, demokrasinin, hakkın, hukukun müreffeh Türkiye’si mi?”

Kemal Kılıçdaroğlu. (CHP)

Kılıçdaroğlu, TRT’deki propaganda konuşmasında vaatlerini sıraladı. Kılıçdaroğlu’nun konuşmasından öne çıkan başlıklar şöyle:

*Sevgili halkım, benim tek gayem var. Onarıcı, telefi edici, birleştirici, kucaklayıcı liderlik yapmak. Geleceğin yeni nesil liderlerine ortam hazırlamak.

*Tüm depremzedelere söz verdim. Depremzedelerimizin evlerini, işyerlerini inşa edeceğiz. Tek kuruş almayacağız. Türkiye’de depreme dirençli, iklime dirençli kentler inşa edeceğiz.

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*Ev kadınlarını sosyal güvence altına alacağız. Emeklilik hakkı vereceğiz. Kadına şiddette sıfır tolerans göstereceğiz. Aile destekleri sigortası ile tüm sosyal yardımları tek çatıda toplayacağız. Hiçbir ailenin geliri asgari altında olmayacak. Bu destek mutlaka ama mutlaka kadının banka hesabına yatırılacak. Eğer kadın isterse, adına bir altın hesabı açılacak. Aile destekleri sigortasında doğan bu hakkı altın hesabına nakit para yerine altın olarak yatırılacak. Böylece hiçbir yoksul ailenin elektriği, suyu, doğal gazı kesilmeyecek. Hiçbir çocuk yatağa aç girmeyecek.

*Gençler dersleriyle, arkadaşlarıyla, hayalleriyle ilgilenmeleri gereken yaşta ekonomik kriz ve gelecek endişesi cebelleşiyorlar. Bu tarihi seçimde, gençlerin rolü büyük olacak. Değişimin gücü gençlerin elinde. Onlara söz veriyorum. Bu sistemi değiştireceğiz.

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*Devletin kaynaklarına çöreklenmiş çetelerin halkımızdan 20 senede çaldığı para 418 milyar dolar. Çok büyük para. Bu para millet için kullanılmış olsaydı, Türkiye’deki 400 bini aşan riskli bina dönüştürülebilirdi. Bu parayı çetelerden tahsil edeceğim. Son nefesime kadar o paranın halkımıza geri verilmesi için mücadele edeceğim. O para halkın cebine girecek.

*Sevgili halkım önümüzde tarihi bir seçim var. Sandığa giderken şunu iyi düşünün, önümüzde iki Türkiye var. Aç gözlülerin, 3-5 maaşlıların, yandaşlarını kayıranların, adaletsizliğin ve halkı fakirliğe sürükleyenlerin Türkiye’si mi? Yoksa aklın, demokrasinin, hakkın, hukukun müreffeh Türkiye’si mi? Değişim sizin elinizde.