Kemal Kılıçdaroğlu: Tıpış tıpış gideceksiniz

Millet ittifakının cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, “İktidar ‘Biz gitmeyeceğiz’ diye bir mesaj veriyor. Tıpış tıpış gideceksiniz” dedi.
FOX TV’de yayınlanan Liderler FOX’ta programına katılan Kılıçdaroğlu‘nun açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:
*Seçim öncesi bütün yurttaşlarımdan şunu bekliyorum: Herkes sandığı gitsin ve oyunu kullansın. Sadece benim değil tüm vatandaşların sorumluluğu var.
*İktidarın mesajları ürkütücü. “Biz gitmeyeceğiz” diye bir mesaj veriyorlar. Kimsiniz siz ya, kendinizi halkın üstünde mi görüyorsunuz? Tıpış tıpış gideceksiniz.
*Saygı duymayacakları yönünde görüşler belirtiliyor. Bu mesajların temelinde “Vatandaşları sandığa gitmekten nasıl alıkoyabilirim” yatıyor. Herkesin gidip oyunu vermesi gerek.
*Oy verilen her okulda bir avukat olacak.
*(Çelik yelek giydiren tehdit nereden geliyor?) Pek çok kanaldan geliyor. İsimler veriliyor. İçişleri Bakanlığı’na bildiriyoruz. Koruma arkadaşlar var. Onlar da dikkat ediyor. Son yedi, sekiz mitingdir güvenlik önlemlerinin artırıldığını görüyoruz. Polis arkadaşlara teşekkür etmek isterim, görevlerini çok iyi bir şekilde yapıyorlar.
*İçişleri bakanı, 14 Mayıs gecesi için bir hazırlık içerisinde.
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