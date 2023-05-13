Cumhurbaşkanının süresi dolunca görevi sona eren bürokratların listesi

Cumhurbaşkanının görev süresi dolunca kamudaki bazı üst düzey yöneticilerin görevleri de sona eriyor. Hangi yöneticilerin görevinin sona ereceğinin cevabı yaklaşık beş sene önce yayımlanan kararnamede bulunuyor.

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10 Temmuz 2018’de Resmi Gazete’de yayımlanan ‘Üst Kademe Kamu Yöneticileri ile Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Atama Usullerine Dair Cumhurbaşkanlığı Kararnamesine’ göre bazı yöneticilerin görev süresi, atandıkları tarihte görevde bulunan cumhurbaşkanının görev süresini geçemiyor.

Yani bazı yöneticilerin görevi, cumhurbaşkanının görevi sona erince bitiyor.

Söz konusu kararnamede yer alan ‘görev süresiyle’ ilgili maddede şunlar yazılı: “Bu cumhurbaşkanlığı kararnamesinde ekli (I) sayılı cetvelde yer alanların görev süresi, atandıkları tarihte görevde bulunan cumhurbaşkanının görev süresini geçemez. Cumhurbaşkanının görevi sona erdiğinde, bunların da görevi sona erer. Ancak bunlar, yerlerine atama yapılıncaya kadar görevlerinde devam eder. Görev süreleri sona erenler yeniden atanabilir. Bunlar, görev süreleri sona ermeden de cumhurbaşkanınca da görevden alınabilir.”

(I) sayılı cetvelde yer alan yöneticiler şöyle: