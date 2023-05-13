Kılıçdaroğlu sandığa çağırdı: Asla vazgeçmeyeceksiniz

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, sandıkların terk edilmemesi gerektiğini belirterek, resmi görevlilere ‘hükümetler geçicidir, devlet bakidir’ hatırlatmasını yaptı.

Fotoğraf: Twitter/Kılıçdaroğlu

Seçimlere bir gün kala sandık güvenliği konusunda çağrılar artıyor.

Twitter’dan video paylaşan Kılıçdaroğlu iktidarın tehditlerinin, polise yapılan baskıların ve ‘cep telefonuyla kimliğe ulaşabiliyoruz’ şovlarının amacının insanları sandıklardan uzak tutmak olduğunu söyledi.

Bu korkutma politikasının tutmadığını belirten Kılıçdaroğlu, gönüllü olmak isteyenlerden dolayı telefonlarının kitlendiğini aktardı: ”Sandıklarda yer alacak demokrasi emekçilerine teşekkür ederim. Hikayeniz yıllarca anlatılacak. İstanbul ve Ankara seçimlerinden tecrübelisiniz. Yapmanız gerekenlerini biliyorsunuz.”

Kılıçdaroğlu, sandıkların terk edilmemesi gerektiğini belirterek resmi görevlilere de ‘hükümetler geçicidir, devlet bakidir’ hatırlatmasını yaptı: ”Partiden değil hukuktan yana olun. Çoğu gitti azı kaldı.”