MHP’liler hem yasağı deldi hem sahte bilgi yaydı

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ALTAN SANCAR
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14 Mayıs seçimlerine saatler kala MHP’nin Manisa milletvekili adayları yurttaşlara kısa mesaj yağdırdı. Yasak olmasına rağmen atılan mesajlarda millet ittifakı hakkında sahte bilgilere yer verildi.
Yurttaşlar yarından itibaren sandığa giderek cumhurbaşkanı ve milletvekili seçimlerinde oy kullanacak. Seçimlere saatler kal Manisa’da yaşayan yurttaşlara MHP’nin adayları Erkan Akçay ve Ali Uçak tarafından kısa mesajlar gönderildi.
Akçay tarafından gönderilen propaganda mesajında ‘millet ittifakının PKK lideri Abdullah Öcalan’ı serbest bırakacağı, Türkiye’yi eyaletlere böleceği’ öne sürüldü. İttifakın seçim beyannamesinde bu iddialar yer almazken ittifak liderleri bu konuda tepki göstermeye devam ediyor.
Kılıçdaroğlu’nun Rusya çıkışı kara propaganda olarak kullanıldı
Öte yandan tarımın önemli geçim kaynağı olduğu kentte yurttaşlara gönderilen bir diğer mesajda ise millet ittifakının cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu’nun Rusya’ya yönelik çıkışına yer verildi.
Ali Uçak’ın attığı kısa mesajda Kılıçdaroğlu’nun Rusya çıkışının ‘çiftçiyi zora sokacağı’ öne sürüldü.
Her iki adayın mesajlarında da MHP ve cumhurbaşkanı adayı Tayyip Erdoğan’a oy istendi.
YSK’nın 2018 tarihli 331 sayılı kararına göre, yurttaşların telefonlarına kısa mesaj göndererek propaganda yapmak yasak. Partiler yalnızca kendi üyelerine kısa mesaj gönderebiliyor.
Daha önce hiç Karabük’e gitmemiş yurttaşa MHP’li vekilden mesaj
Öte yandan daha önce hiç Karabük’e gitmediğini belirten bir yurttaşa MHP Karabük Milletvekili Hayati Arkaz’dan mesaj geldi.
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