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Yaramazlara biraz batar!

Kılıçdaroğlu, Rusları uyardı: Kasetlerin arkasında siz varsınız

Millet ittifakının cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, Memleket Partisi’nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce’nin istifasıyla sonuçlanan ‘kaset kumpası’nın arkasından Rusların bulunduğunu öne sürdü.

Kemal Kılıçdaroğlu. (Twitter)

Son günlerde Ali Yeşildağ adına açılan ve söz konusu şahsı gündeme oturtan Cevheri Güven’in de sahte diyerek uyardığı bir hesaptan çeşitli iddialar ve görüntüler ortaya atılmıştı.


Bu hesap özellikle İnce’yi hedef alan paylaşımlarda bulunmuş ve İnce’ye ait olduğu iddiasıyla görüntüler paylaşmıştı.

Kılıçdaroğlu, “Bunu yapanlar operasyoncudur, şantajcıdır, montajcı pisliklerdir. Bunları siyasetten de toplumdan da söküp atmak gerekir. Çünkü bunlar yabancı istihbaratçıların eline düşmüş zavallı kimselerdir” demişti.

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İnce, tartışmalar sürerken bugün bu tür operasyonlara da dikkat çekerek adaylıktan çekildiğini duyurdu.

‘Dostça’ uyarı

Kılıçdaroğlu adres vererek uyarıda bulundu.

Kılıçdaroğlu’nun Rusça da paylaştığı uyarı mesajı şöyle:

“Sevgili Rus dostlarımız, Dün bu ülkede ortaya saçılan montajlar, kumpaslar, Deep Fake içerikler, kasetlerin arkasında siz varsınız. Eğer 15 Mayıs sonrası dostluğumuzun devamını istiyorsanız, elinizi Türk’ün devletinden çekin. Biz hala işbirlikten ve dostluktan yanayız.”

Dikkat çeken ayrıntı

Kılıçdaroğlu geçen hafta İletişim Başkanlığı Başkanı Fahrettin Altun ve ekibini ‘son kez’ uyararak, şunları söylemişti: Anlaşmaya çalıştığınız dark web dünyası, sizi yabancı istihbaratın eline düşürür. Cambridge Analytica’cılık oynamak sizin kapasitenizi aşar çocuklar.”

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İnce’nin adaylıktan çekilmesinden sonra iktidar kontrolündeki sosyal medya hesaplarının ‘kaset kumpası’nın arkasında CHP’yi göstermesi ve Memleket Partisi seçmenlerinden Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a destek istemesi dikkat çekti.

Çok sayıda hesap organize bir biçimde Kılıçdaroğlu’nun İnce’yi bu yöntemle adaylıktan çekilmeye zorladığını öne sürerek buna karşılık olarak Erdoğan’ın desteklenmesi gerektiği yönünde paylaşımlar yaptı.

Rus hesaplara dikkat çekilmişti

Veri analizi firması Datailor, yaklaşık 12 bin Rus ve Macar menşeli hesabın Türkiye Twitter’ında etkinleştirildiğini kaydetmişti.

Kılıçdaroğlu’nun yabancı basınla söyleşilerinde Batı’yla ilişkileri öncelik vereceğini ve Rusya’ya yönelik yaptırımlara uyacağını söylemesi de dikkat çekmişti.

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