Kılıçdaroğlu: Sayın İnce’yi Türkiye’nin sofrasına bekliyoruz

Millet ittifakınına cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, adaylıktan çekilen Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce’ye davet yolladı: “Sayın İnce’yi Türkiye’nin sofrasına bekliyoruz.”

Fotoğraf: CHP

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, cumhurbaşkanlığı adaylığından çekildiğini duyurmuştu.

Bunun üzerine Kılıçdaroğlu, Twitter’dan Barış Manço’nun ‘Halil İbrahim Sofrası’ şarkısını paylaşarak şunları yazdı: “Benim çağrım hala geçerli. Eski kırgınlıkları, dargınlıkları bir kenara bırakalım artık. Sayın İnce’yi Türkiye’nin sofrasına bekliyoruz. Buyursun lütfen gelsin…”

İkili daha adaylıklar kesinleşmeden önce görüşmüş, CHP’den İnce’ye adaylıktan çekilmesi için birçok teklif götürse de herhangi bir sonuç çıkmamıştı.