Kaçıranlar için 2 dakikada Muharrem İnce gündemi

Dün Habertürk yayınına katılan millet ittifakının cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun Memleket Partisi’nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce’ye bir teklif yapıldığını ama uzlaşılamadığını söylemesi üzerine uzun süredir devam eden bir tartışma yeniden alevlendi.

Fotoğraf: CHP

CHP liderinin açıklamasından biraz sonra İnce, Twitter hesabından Kılıçdaroğlu’nun kendisine ittifakla ilgili herhangi bir teklif getirmediğini söyledi: “Partimizi ziyareti sırasında, deprem bölgesini, sandık güvenliğini, trolleri konuştuk.”

Bugünse Twitter’dan 3 Nisan’da Muharrem İnce’yle görüştüğünü duyuran CHP’li eski devlet ve kültür bakanı Fikri Sağlar, uzlaşı çıkmadığını söyledi.

İlerleyen saatlerde gazeteci İsmail Saymaz’a konuşan Memleket Partililer, Fikri Sağlar’ın ‘Kılıçdaroğlu adına beş vekil teklifi getirdiğini’ söyledi.

Sağlar’la konuştuğunu söyleyen Saymaz, eski bakanın iddiayı doğruladığını belirtti.

Buna göre teklif, daha önce CHP ile Memleket Partisi arasında kurulan bir temasta İnce’nin Kılıçdaroğlu’na sunduğu taleplerin ‘fazla bulunmasından’ sonra geldi.

İnce’den açıklama

İnce’yse yayımladığı açıklamada CHP konusunda ‘son kez’ konuştuğunu söyleyerek kendisine teklif gelmediğini, ‘teklif yapılıyormuş gibi yapıldığını’ söyledi.

Bunun üzerine CHP Grup Başkanvekili Engin Altay Twitter’dan topa girdi.

Altay, İnce’yle iki kez görüşüldüğünü belirterek, şunları kaydettti: “Kamuoyunun bilgisine; Memleket Partisi genel merkezine yapılan ziyaretin ardından aynı gün ve ertesi gün (29-30 Mart), Sayın İnce ile iki kez görüşme gerçekleştirilmiştir. Maalesef önerilerimize uygun bir yanıt alınamamıştır.”

İnce, ‘son’ dediği önceki açıklamasından 50 dakika sonra bir tweet daha atarak Altay ve Sağlar’a yanıt verdi: “Sayın Fikri Sağlar ziyaretime geldiğinde kesin aday listesi Resmi Gazete’de yayınlanmış, kura çekilmişti, iş işten geçmişti. Sayın Engin Altay bir açıklama yapacaksa kendisine 2018 seçim gecesi ile ilgili bana atılan iftiralar konusunda açıklama yapmasını tavsiye ediyorum. Sayın Kemal Kılıçdaroğlu ile yaptığımız görüşmede ise deprem bölgesi, seçim güvenliği ve troller dışında bir konu görüşmedik.”

Ne olmuştu?

Türkiye 14 Mayıs’taki seçimlere giderken, İnce’nin cumhurbaşkanlığı adaylığı ‘muhalefetin oylarını böleceği’ gerekçesiyle eleştiriliyor. Yüzde 30’luk bir oy potansiyeli bulunduğunu öne süren İnce’yse hedefini ikinci tura kalmak olarak belirledi.

Bu bağlamda bazı CHP’li eski ve yeni milletvekilleri, Kılıçdaroğlu’ndan önce Muharrem İnce’yle görüşmüş fakat uzlaşı sağlanamamıştı. Diken’e konuşan CHP kaynakları, görüşmelerdeki tutumu nedeniyle İnce’nin Kılıçdaroğlu lehine çekilmesine dair bir beklenti kalmadığını söylemişti.

Akabinde millet ittifakının cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu ve İnce’nin 29 Mart’taki görüşmesinden de bir sonuç çıkmamıştı.

Yurttaşların gösterdiği cumhurbaşkanı adaylarının toplaması gereken 100 bin imzayı dört günde toplayan İnce, adaylıkların kesinleşeceği 30 Mart’ta çekilmemiş ve resmen cumhurbaşkanı adayı olmuştu.