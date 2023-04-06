Muharrem İnce dayanamadı: ‘Son’ dediği açıklamanın üstüne bir tweet daha

Muhalefetin oylarını bölmekle suçlanan cumhurbaşkanı adayı ve Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, ‘bu son’ dediği açıklamadan 50 dakika sonra bir tweet daha atarak, CHP’lilere yanıt verdi.

Muharrem İnce, ‘son’ dese de açıklamalarını sürdürdü. (AA)

İnce, 31 Mart’ta Kılıçdaroğlu’nun adayların kesinleşmesine 24 saat kala kendisiyle görüştüğünü hatırlatarak bir ittifak önerisinin gelmediğini söylemişti.

Diken’in edindiği bilgilere göre bir CHP heyeti, adaylıktan çekilmek için son gün olan 30 Mart’ta da İnce’yle görüşüp bir teklif sundu. Diken’e konuşan kaynaklar teklifin içeriğini açıklamazken İnce’nin bunu reddettiğini söyledi.

Fikri Sağlar da İnce’yle 3 Nisan’da görüştüğünü ancak görüşmeden uzlaşı çıkmadığını bildirmişti.

‘Son’ açıklama

İnce’yse bugün yayımladığı açıklamada CHP konusunda ‘son kez’ konuştuğunu belirterek, kendisine teklif gelmediğini, ‘teklif yapılıyormuş gibi yapıldığını’ söyledi.

Bunun üzerine CHP Grup Başkanvekili Engin Altay Twitter’dan topa girdi.

Altay, İnce’yle iki kez görüşüldüğünü belirterek, şunları kaydettti: “Kamuoyunun bilgisine; Memleket Partisi genel merkezine yapılan ziyaretin ardından aynı gün ve ertesi gün (29-30 Mart), Sayın İnce ile iki kez görüşme gerçekleştirilmiştir. Maalesef önerilerimize uygun bir yanıt alınamamıştır.”

İnce, ‘son’ dediği önceki açıklamasından 50 dakika sonra bir tweet daha atarak Altay ve Sağlar’a yanıt verdi: “Sayın Fikri Sağlar ziyaretime geldiğinde kesin aday listesi Resmi Gazete’de yayınlanmış, kura çekilmişti, iş işten geçmişti. Sayın Engin Altay bir açıklama yapacaksa kendisine 2018 seçim gecesi ile ilgili bana atılan iftiralar konusunda açıklama yapmasını tavsiye ediyorum. Sayın Kemal Kılıçdaroğlu ile yaptığımız görüşmede ise deprem bölgesi, seçim güvenliği ve troller dışında bir konu görüşmedik.”