CHP’li Altay: Muharrem İnce önerilerimizi kabul etmedi

CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, cumhurbaşkanı adayı Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce’yle 29 ve 30 Mart’ta görüşüldüğünü ancak önerilere yanıt alamadıklarını duyurdu.

Kemal Kılıçdaroğlu ve Engin Altay, Muharrem İnce’yi ziyaret etmişti. (AA)

Altay, Twitter’daki mesajında şunları yazdı: “Kamuoyunun bilgisine; Memleket Partisi genel merkezine yapılan ziyaretin ardından aynı gün ve ertesi gün (29-30 Mart), Sayın İnce ile iki kez görüşme gerçekleştirilmiştir. Maalesef önerilerimize uygun bir yanıt alınamamıştır.”

Kamuoyunun Bilgisine;



Memleket Partisi genel merkezine yapılan ziyaretin ardından aynı gün ve ertesi gün (29-30 Mart), Sayın İnce ile iki kez görüşme gerçekleştirilmiştir.



Maalesef önerilerimize uygun bir yanıt alınamamıştır. — Engin ALTAY (@enginaltaychp) April 6, 2023

Muhalefette İnce krizi

Türkiye 14 Mayıs’taki seçimlere giderken, İnce’nin cumhurbaşkanlığı adaylığı ‘muhalefetin oylarını böleceği’ gerekçesiyle eleştiriliyor.

Yüzde 30’luk bir oy potansiyeli bulunduğunu öne süren İnce’yse hedefini ikinci tura kalmak olarak belirledi.

Diken’de yer alan ‘CHP’de Muharrem İnce defteri kapatılıyor’ başlıklı haberde, CHP kurmaylarının Kılıçdaroğlu’nun bilgisi dahilinde İnce’yle bir süredir görüştüğü belirtilmişti.

Diken’in edindiği bilgilere göre bir CHP heyeti de adaylıktan çekilmek için son gün olan 30 Mart’ta da İnce’yle görüşüp bir teklif sundu. Diken’e konuşan kaynaklar teklifin içeriğini açıklamazken İnce’nin bunu reddettiğini söylemişti.

Öte yandan CHP’li eski devlet ve kültür bakanı Fikri Sağlar da bugün 3 Nisan’da Kılıçdaroğlu’nun bilgisi ve oluruyla Memleket Partisi genel merkezinde İnce’yle görüştüğünü açıklamıştı.