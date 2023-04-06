Kılıçdaroğlu beş vekil teklif etmiş, İnce daha fazla istemiş

Millet ittifakının cumhurbaşkanı adayı ve CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun, cumhurbaşkanlığı adaylığından çekilmesi için Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce’ye beş vekil teklif ettiği, İnce daha fazla isteyince uzlaşma sağlanamadığı ortaya çıktı.

Fotoğraf: CHP

Bugün, Twitter’dan 3 Nisan’da Muharrem İnce’yle görüştüğünü duyuran CHP’li eski devlet ve kültür bakanı Fikri Sağlar, uzlaşı çıkmadığını söylemişti.

İlerleyen saatlerde gazeteci İsmail Saymaz’a konuşan Memleket Partililer, Fikri Sağlar’ın ‘Kılıçdaroğlu adına beş vekil teklifi getirdiğini’ söyledi.

Sağlar’la konuştuğunu söyleyen Saymaz, eski bakanın iddiayı doğruladığını belirtti.

Buna göre teklif, daha önce CHP ile Memleket Partisi arasında kurulan bir temasta İnce’nin Kılıçdaroğlu’na sunduğu taleplerin ‘fazla bulunmasından’ sonra geldi.

Ne olmuştu?

Türkiye 14 Mayıs’taki seçimlere giderken, İnce’nin cumhurbaşkanlığı adaylığı ‘muhalefetin oylarını böleceği’ gerekçesiyle eleştiriliyor. Yüzde 30’luk bir oy potansiyeli bulunduğunu öne süren İnce’yse hedefini ikinci tura kalmak olarak belirledi.

Bu bağlamda bazı CHP’li eski ve yeni milletvekilleri, Muharrem İnce’yle görüşmüş fakat uzlaşı sağlanamamıştı. Diken’e konuşan CHP kaynakları, görüşmelerdeki tutumu nedeniyle İnce’nin Kılıçdaroğlu lehine çekilmesine dair bir beklenti kalmadığını söylemişti.

Akabinde millet ittifakının cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu ve İnce’nin 29 Mart’taki görüşmesinden de bir sonuç çıkmamıştı.

Yurttaşların gösterdiği cumhurbaşkanı adaylarının toplaması gereken 100 bin imzayı dört günde toplayan İnce, adaylıkların kesinleşeceği 30 Mart’ta çekilmemiş ve resmen cumhurbaşkanı adayı olmuştu.

İnce, 31 Mart’ta Kılıçdaroğlu’nun adayların kesinleşmesine 24 saat kala kendisiyle görüştüğünü hatırlatarak bir ittifak önerisinin de gelmediğini söylemişti.

CHP’li eski devlet ve kültür bakanı Fikri Sağlar bugün, 3 Nisan’da Kılıçdaroğlu’nun bilgisi ve oluruyla Memleket Partisi genel merkezinde İnce’yle görüştüğünü burada da uzlaşı çıkmadığını söylemişti.

Bunun üzerine İnce, CHP’den kendisine teklif gelmediğini, ‘teklif yapılıyormuş gibi yapıldığını’ söyledi. İnce, CHP’yle görüşmeleri hakkında ‘son kez’ açıklama yaptığını da iddia etti.

Diken’in kulisine paralel olarak CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, İnce’yle 29 ve 30 Mart’ta görüşüldüğünü ancak önerilere yanıt alamadıklarını duyurdu.