İnce’den ‘son’ açıklama: Teklifler yapılıyormuş gibi yapıldı

Oyları iktidar lehine bölmekle suçlanan Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, CHP’den kendisine teklif gelmediğini, ‘teklif yapılıyormuş gibi yapıldığını’ söyledi. İnce, CHP’yle görüşmeleri hakkında ‘son kez’ açıklama yaptığını da belirtti.

Muharrem İnce. (AA)

İnce, 31 Mart’ta Kılıçdaroğlu’nun adayların kesinleşmesine 24 saat kala kendisiyle görüştüğünü hatırlatarak bir ittifak önerisinin gelmediğini söylemişti.

Diken’in edindiği bilgilere göre bir CHP heyeti, adaylıktan çekilmek için son gün olan 30 Mart’ta da İnce’yle görüşüp bir teklif sundu. Diken’e konuşan kaynaklar teklifin içeriğini açıklamazken İnce’nin bunu reddettiğini söyledi.

CHP’li eski devlet ve kültür bakanı Fikri Sağlar da İnce’yle 3 Nisan’da görüştüğünü ancak görüşmeden uzlaşı çıkmadığını bildirdi.

‘Son’ açıklama

Tartışmalar devam ederken İnce’den yeni açıklama geldi. İnce Twitter’dan yaptığı uzun açıklamanın bu konudaki tartışmalar hakkındaki son değerlendirmesi olduğunu söyledi.

‘Teklifin yapılmadığını’ iddia eden İnce, şunları yazdı:

*Katıldığım bir TV programında dostlar aracılığı ile bir görüşme yapıldığını ilk kez ben açıkladım. Bu dolaylı görüşmelerde ilkesel bir ittifak yapılabileceği muhataplara iletilmişse de partimizi ziyaretleri öncesinde bir geri dönüş olmamıştır.

*Bütün kamuoyu gibi bizde de (her ne kadar ziyaret adayların kesinleşmesine 24 saat öncesine bırakılmışsa da) partimizi ziyaretlerinde birinci ağızdan bir görüşme olur beklentisi oluşmuşken meselenin yakınından bile geçilmemiştir.

*Daha sonra kamuoyunda bu konu ile ilgili tepkileri bastırmak için olsa gerek adayların kesinleşmesinden sonra hatırlı dostları araya sokarak bazı teklifler yapılıyormuş gibi yapılmıştır.

‘Teklif yapılıyormuş gibi yapıldı’

*Benim ilk günden beri duruşum net ve açıktır: kişisel ikbal, makam, koltuk derdinde değilim. Öyle olsaydı zaten CHP’deki konforumdan vazgeçmezdim. Benim derdim memlekettir. Bu memleketi düze çıkarmak için yola çıktığımız bana inanmış, bu yola gönül vermiş insanları yolda bırakacak herhangi bir adım atmam. Gerçekten istenilseydi ilkeler üzerinden bir ittifak kurulabilirdi. Gerçekten istenilseydi bu girişimler adayların kesinleşmesinden sonra değil, çok öncesinde yapılabilirdi.

*Kemal Bey’e yeterli ve doğru bilgiler verilmemiş de olabilir. Memleket Partisi’nin oy oranları ile ilgili belki kamuoyu gibi onu da yanıltmış olabilirler. O yüzden ben de onu suçlamak istemem.

*Bu meselenin uzatılmasını da doğru bulmuyorum. Bizi itham eden bir açıklama yapılmadığı sürece, bu konu ile ilgili son açıklamamdır. Ortak hedefimiz olan bu iktidarın gönderilmesi konusuna odaklanalım.