Akşener, Kılıçdaroğlu’nun İnce’yi ‘sofraya’ çağırmasını destekledi

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Memleket Partisi’nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce’nin adaylıktan çekilmesine dair konuştu.
İlk günden beri çekilme çağrılarına olumsuz yanıt veren İnce, ikinci tura kalacağını söylese de anketlerde istediği sonucu bulamamış ve yüzde 7’lik oy oranı yüzde 2’nin altına gerilemişti.
Ayrıca bugün üst üste açıklanan anketler, Kılıçdaroğlu’nun kazanmaya çok yakın olduğunu gösterdi. İnce, bunun üzerine “Kaybettiklerinde bahaneleri kalmasın” diyerek çekilme kararını duyurdu.
Kılıçdaroğlu, bunun üzerine daha önce de yaptığı gibi İnce’yi ‘sofraya’ çağırdı.
Star TV Ana Haber’de Nazlı Çelik’in sorularını yanıtlayan İYİ Parti lideri Akşener’den de konuya ilişkin şu açıklama geldi:
“İnce’nin bir kırgınlığı var en başından beri. Kazanmak kaybetmek tamamen seçmene bağlı. İnce’ye başarılar dilerim. Kılıçdaroğlu’nun da bir daveti oldu. Ona da olumlu baktığımı belirtmek isterim.”
İttifak toplanıyor
Akşener ayrıca Saat 22.00’de CHP Genel Merkezi’nde millet ittifakının altı başkanıyla ortak bir toplantı düzenleyeceklerini ve bunun da iki gün önceden kararlaştırılmış görüşme olduğunu söyledi.
Kılıçdaroğlu: Sayın İnce’yi Türkiye’nin sofrasına bekliyoruz
Muharrem İnce adaylıktan çekildi
Bugün açıklanan son üç anket ne diyor?
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