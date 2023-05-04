Kılıçdaroğlu BBC’ye konuştu: Önceliğimiz Rusya değil Batı

Britanya kamu yayıncısı BBC’ye konuşan millet ittifakının cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, Rusya’yla değil Batı’yla ilişkilere öncelik vereceklerini söyledi.

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Türkiye, Rusya’nın Ukrayna işgali başladıktan sonra taraflar arasında ‘denge politikası’ yürütse de Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’le yakın ilişkisi dikkat çekiyor.

Millet ittifakının 30 Nisan’daki İzmir mitingi öncesi BBC World’e konuşan Kılıçdaroğlu, seçildiğinde Rusya yerine Batı’yla ilişkileri önceleyeceğini söyledi:

“Modern dünyanın bir parçası olmak istiyoruz. Bağımsız medya ve tam yargı bağımsızlığı istiyoruz. Erdoğan böyle düşünmüyor. Daha otoriter olmak istiyor. Bizle Erdoğan arasındaki fark, siyah ve beyaz arasındaki fark gibidir.”

Kılıçdaroğlu, ayrıca kazanmaları halinde Erdoğan’ın sessizce iktidarı bırakacağını da söyledi.

Türkiye ve Rusya’nın yakınlaşması

Türkiye ve Rusya son yıllarda pek çok alanda birbirine yakınlaşan iki ülke.

Türkiye’den onlarca ihracatçı, geçen yıl mart ve ekim arasında Rusya’ya 300 milyon doları sanayi ve 80 milyon doları elektronik olmak üzere yaklaşık 800 milyon dolar değerinde mal göndermişti.

Rusya-Türkiye ortaklığında Mersin’de inşa edilen Akkuyu Nükleer Santrali için, Rusya, Türkiye’ye üç haftada 15 milyar dolar göndermeyi planlamıştı. Bunun 8,9 milyarını gönderebilmişti.

Santral son olarak ‘nükleer yakıt’ tahsisi sonrası teknik olarak ‘nükleer santral’ statüsü kazanmıştı. Videokonferansa katılan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, santralin ‘Erdoğan’ın kişisel başarısı nedeniyle Türkiye Cumhuriyeti’nin 100’üncü yılına yetiştiğini’ söylemişti.

Mayıs 2023 itibariyle Rusya’nın Türkiye’ye motorin ihracatı yedi yılın en yüksek seviyesine çıkmıştı.

Uluslararası düşünce kuruluşu Ember’in raporuna göre Türkiye 2022’de elektrik üretimi için kömür ithalatını iki katına çıkarmıştı. Fatura 5,3 milyar dolar. Bu tüm zamanların en yüksek kömür ithalatı olarak kayda geçmişti. Türkiye’nin bir numaralı kömür tedarikçisi Rusya.

Ukrayna işgali nedeniyle Batı’ya gidemeyen varlıklı Ruslar’ın gelmesiyle Türkiye’nin yabancı ziyaretçi sayısı Temmuz 2022’de 6,67 milyonla pandemi öncesi seviyeyi geride bırakmıştı.