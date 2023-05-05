Rus ve Macar bot hesapları Türkiye Twitter’ında

Veri analizi firması Datailor’ın raporuna göre yaklaşık 12 bin Rus ve Macar menşeli hesap Türkiye Twitter’ında etkinleştirildi.

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DW Türkçe’nin aktardığına göre söz konusu hesapların 10 bini son bir ayda etkinleşti. Bu hesapların kaynaklarından Rusya, işadamı Donald Trump’ın kazandığı ABD başkanlık seçimlerinde ‘sosyal medyaya müdahale etmekle’ suçlanmıştı.

Rus ve Macar bot hesapları Türkiye'de sosyal medyada manipülasyon mu yapıyor?



Datailor firmasına göre, yaklaşık 12 bin Rus ve Macar menşeli hesap

son bir ayda Türkiye Twitter'ında yeniden etkinleştirildi#dwdigital pic.twitter.com/tVo7fgyaDr — DW Türkçe (@dw_turkce) May 5, 2023

Kılıçdaroğlu’nun uyarıları

Bu gelişme, millet ittifakının cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu’nun uyarılarını hatırlattı. Kılıçdaroğlu, İletişim Başkanlığı Başkanı Fahrettin Altun ve ekibini ‘son kez’ uyararak şunları söylemişti: “Ben son uyarımı yapayım. Fahrettin Altun, Serhat ve ekip arkadaşları Çağatay ile Evren; anlaşmaya çalıştığınız dark web dünyası, sizi yabancı istihbaratın eline düşürür. Cambridge Analytica’cılık oynamak sizin kapasitenizi aşar çocuklar. SON UYARIMDIR!”

Kılıçdaroğlu, seçime 10 gün kala ‘pis işler’e girişileceğini belirterek sağduyu çağrısı yapmıştı.