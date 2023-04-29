Kılıçdaroğlu: Son 10 günde girişilecek pis işleri biliyorum

Millet ittifakının cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, seçim öncesi son 10 gününde ‘pis işler’e girişileceğini bildiğini belirterek, sağduyu çağrısında bulundu.

Kemal Kılıçdaroğlu. (Twitter)

Seçime 15 gün kaldı. Seçim tarihi yaklaştıkça iktidar kanadından gelen ‘kutuplaştırıcı’ açıklamaların dozu arttı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, seçim için ‘darbe’ ifadesini kullanırken, Adalet Bakanı Bekir Bozdağ şunları demişti: “14 Mayıs’ın akşamı Türkiye’de iki fotoğraftan biriyle karşılaşılır. Ya şampanya patlatıp bunu sabaha kadar kutlayanlar olacak ya da temiz alnını şükür için secdeye koyup Rabb’ine hamdedenler olacak.”

‘Girişilecek pis işleri biliyorum’

Twitter hesabından bu açıklamalara dikkat çeken Kılıçdaroğlu, son günde daha ‘pis işler’in devreye konacağını bildiğini ifade ederek, şunları kaydetti:

Bu kirli dile son verilsin. Akla gelmeyecek pis oyunlar ve ithamlarla neye varmak istendiğini insanımız görüyor. Seçime gidiyoruz, savaşa değil. Nice iktidarlar değişti, yola hep devam ettik. Son 10 günde girişilecek en pis işleri biliyorum. Ve onlara diyorum ki: Azıcık sağduyu! — Kemal Kılıçdaroğlu (@kilicdarogluk) April 29, 2023

*Bu kirli dile son verilsin. Akla gelmeyecek pis oyunlar ve ithamlarla neye varmak istendiğini insanımız görüyor. Seçime gidiyoruz, savaşa değil. Nice iktidarlar değişti, yola hep devam ettik. Son 10 günde girişilecek en pis işleri biliyorum. Ve onlara diyorum ki: Azıcık sağduyu!

*Bırakın halkımız huzur içinde, gülümseyerek sandığa gitsin, içi ferah evine dönsün. Mahalleyi, haneyi pervasızca kutuplaştırmanızdan bıktık usandık. Bu kalan süreyi gerçekten bir seçim havasında geçirmek istiyoruz. Artık vatanımızın huzurunu bozmaktan vazgeçin.

*Seçime darbe dediniz. Kendi halkınıza karşı Uhud Savaşı benzetmesi yaptınız. İşgalciye benzettiniz be halkımızı. Nerede duracaksınız?

*Ben üzerime düşen sorumluluğu yerine getirmeye ve sağduyu çağrısı yapmaya devam edeceğim. Çünkü sağduyusunu kaybetmiş olanın yardımına şeytan koşarmış. İçinizdekini dizginleyin, yoksa bu nefret başta sizi sonra hepimizi yutacak.