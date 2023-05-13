Sinan Oğan muhalifleri ikinci turla ‘terbiye etmeye’ çalıştı

Ata ittifakının cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan, seçimi ikinci tura bırakıp pazarlık yapacağını ve kimseye ‘bedavadan’ destek vermeyeceğini söylemesi üzerine gelen eleştirileri hedef aldı.

‘Twitter’daki muhalif seçmenlere’ seslenen Oğan, bir tabanının olduğu ve buna ikinci tura ihtiyaç duyulacağına dair ‘uyardı.’

Sinan Oğan ‘bedavadan’ eleştirilerine yanıt verdi. (Twitter)

Seçime dört adayla gidileceği düşünülürken Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce adaylıktan çekilmişti. Bununla, Kemal Kılıçdaroğlu ve Tayyip Erdoğan arasında geçmesi beklenen seçimi ikinci tura bırakabilecek tek isim, ata ittifakının cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan kaldı.

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Pazarlık usulü

Gazeteci Bahar Feyzan’ın YouTube kanalında konuşan Oğan, ikinci turda kimi destekleyeceklerini şöyle anlatmıştı:

“İstişareyle açıklayacağız. Tabanımıza, bize oy verenlere, bize imza verenlere soracağız. Kamuoyunda bununla ilgili bir değerlendirme yapacağız. Masaya oturduğumuz taraflarla taleplerimizi konuşacağız. Taleplerimizin başında terörle arasına mesafe koymak olacak. Tabii ki biz bedavadan ortak olmayacağız. Bakanlıklar gibi taleplerimiz olacak. Anlaşırsak hükümetin içerisinde olacağız. Anlaşamasak da o zaman yolumuza bakacağız.”

‘Bedavadan’ destek açıklamayacağını söyleyen Oğan, Twitter’da topa tutulmuştu.

Eleştirilere yanıt

Bunun üzerine muhalif seçmenlere seslenen Oğan, Twitter’dan şunları yazdı:

“Twitter’daki sevgili muhalif seçmen, seçimlere bir gün kala konuşmalarımı bağlamından koparıp bize haksız itham ve saldırılarda bulunduğunuza göre seçimlerin ikinci turunda bizim seçmen tabanımızın desteğine ihtiyaç duymayacaksınız sanırım. Şu ana kadar ‘Cehennemin kapılarını kapatacağız’ sözü sizin için bir anlam ifade etmiyor sanırım. Eğer biz ikinci tura kalamazsak bizim seçmen tabanını şimdiden küstürerek ikinci turda çok kıymetli olacak Sinan Oğan seçmen tabanını ikna etmeniz gerekmeyecek mi?”

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