TRT, seçim günü kuruma giriş için özel kart hazırlamış

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) üyesi İlhan Taşcı, seçim günü TRT’ye giriş için ‘özel kart’ hazırlandığını duyurdu.

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Personelin kuruma giriş için halihazırda kullanılan bir kart bulunduğunu belirten Taşcı sosyal medya hesabı üzerinden TRT’yi etiketleyerek “Kurum giriş kartından daha özel bir karta niçin ihtiyaç duyuldu! Görevli olup özel kartı olmayanlar kuruma neden giremeyecekler?” sorusunu yöneltti.

Taşcı, TRT Genel Müdürü Zahid Sobacı’ya görevli personelin kurum içindeki belli yerlere erişiminin neden sınırlandırıldığını sordu: “TRT’nin kapıları kurumun kendi personeline neden kapatılır!? Sorularıma yanıt vermenizi bekliyorum. Hoş siz daha RTÜK Üyelerine randevu veremiyorsunuz yanıtı nasıl vereceksiniz?”

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Sobacı, seçimlerde ‘kozmik oda’ kurulacağı iddialarına ilişkin randevu talep eden RTÜK üyeleri Taşcı ve Tuncay Keser’in talebini geri çevirmişti. Taşcı, Sobacı’nın İletişim Başkanlığı’ndan izin alamadığı için üyelere randevu vermediği söylemişti.