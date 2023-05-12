Turkcell’den seçim gününde ‘teknik altyapı’ çalışması

Gazeteci Alican Uludağ, Turkcell yönetiminin İstanbul’da çalışan üyelerine mail atarak teknik altyapı çalışmaları nedeniyle plaza ve ofislere girişlerin yapılmayacağını bildirdiğini duyurdu.

Turkcell. (AA)

Gönderilen mailde çalışanların VPN ile de bilgisayarlara bağlanamayacağı kaydedildi.

Ekran görüntüsü paylaşılan mailde şunlar yazıyor:

“Değerli Arkadaşlar, 12 Mayıs Cuma akşamı 21:00’dan, 15 Mayıs Pazartesi günü 06:00’a kadar tüm plazalarımızda yapılacak olan teknik alt yapı çalışmaları nedeniyle zorunlu haller dışında plaza ve ofislerimize giriş olmayacaktır. İlgili tarihlerde VPN bağlantısı da yapılamayacaktır.”

Bu mesajı paylaşan Uludağ, şu notu da düştü: “Seçim gecesi telefon, internet ve TV yayınlarının sağlıklı yürümesi, elektriklerin kesilmemesi hayati derecede önemli. İktidar kaybettiğinde bunlara yönelik bir sabotaj olabilir. Özellikle Halk TV, Sözcü gibi muhalif TV’lerin yayınları kesilebilir. Çünkü fişin ucu iktidarda.”

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