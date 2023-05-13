Seçim öncesi üniversitelerde ‘adrese teslim’ kadro ilanları

warning Editöre not: Bu haber Diken’in özel haberidir. Kısaltıp kaynak belirtmek ve bağlantı vermek koşuluyla kullanılabilir. Lütfen emeğe saygı gösterin, ‘kopyala yapıştır’ yapmayın.

MEHMET BARAN KILIÇ

Uzun süredir kadro ilanı yayınlanmayan kamu üniversitelerinde seçim arifesinde çok sayıda ‘adrese teslim’ ilan yayınladı.

Fotoğraf: AA

6 Şubat’ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerden sonra, birkaç istisna haricinde kamu üniversiteleri öğretim üyesi ve görevlisi ilanı yayınlamamıştı. 8 Mayıs Pazartesi’nden itibarense yani seçim haftasına girildiğinden beri çok sayıda ‘adrese teslim’ ilan yayınlandı.

Bir haftada toplam sekiz üniversite akademik kadro ilanı yayınladı. Bu ilanlardan 123 tanesi profesör, 60’ı doçent, 34’ü doktor öğretim üyesi, sekizi öğretim görevlisi ve iki tanesi araştırma görevlisi ilanı.

Toplamda 228 ilanın büyük kısmı ‘adrese teslim.’ İlanlarda adayların çalışma alanları başta olmak üzere başvuruları kısıtlayıcı şartlar yer alıyor.

‘Kişiye özel ilan’ konusunda hem Yüksek Öğretim Kurumu’nun (YÖK) hem de Danıştay’ın kararları var.

YÖK, 9 Mart 2021’de yönetmeliğe “İlana başvuru koşulu olarak adayların lisansüstü tez veya uzmanlık tezi adlarının kısmi veya tamamı yazılamayacağı gibi ilanda sadece belirli bir adayı tanımlayan özel şartlara yer verilemez” şartı koymuştu.

Danıştay İdari Davaları Daireler Kurulu da başvuru koşullarının kişiye özel olmaması yönünde karara hükmetmişti.

‘Adrese teslim’ kadro ilanı yayınlayan üniversiteler ve ilan örnekleri şu şekilde:

Munzur Üniversitesi

8 Mayıs 2023 tarihli ilanda iki profesör, dokuz doçent ve yedi doktor öğretim üyesi kadrosu yayınlandı. ‘Adrese teslim’ kadro ilanlarından bazıları şöyle:

İnşaat mühendisliği bölümü doktor öğretim üyesi: Doktorasını hidrolik veya çevre teknolojileri alanında yapmış olup, su ve atık su arıtma teknolojileri konusunda çalışmış olmak.

Coğrafya bölümü doktor öğretim üyesi: Doktorasını beşeri ve iktisadi coğrafya alanında yapmış olup çok kültürlülük ve siyasi coğrafya konusunda çalışmış olmak.

Kimya ve kimyasal işleme teknolojileri bölümü profesör öğretim üyesi: Kimya alanında doçent unvanı almış olup komplekslerin antioksidan özellikleri ve enzim inhibisyonu konusunda çalışmaları olmak.

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi

9 Mayıs 2023 tarihli ilanda 12 profesör, 23 doçent ve sekiz doktor öğretim üyesi kadrosu yayınlandı. ‘Adrese teslim’ kadro ilanlarından bazıları şöyle:

Kimya bölümü doktor öğretim üyesi: Doktorasını kimya alanında yapmış olup kinazolinonlar konusunda çalışmalar yapmış olmak.

Matematik ve fen bilimleri eğitimi bölümü doktor öğretim üyesi: Doktorasını matematik ve fen bilimleri anabilim dalı matematik eğitimi alanında yapmış olup matematik konularında kavram yanılgıları ile ilgili çalışmalar yapmış olmak.

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi

11 Mayıs 2023 tarihli ilanda iki araştırma görevlisi ve altı öğretim görevlisi ilanı yayınlandı. ‘Adrese teslim’ kadro ilanlarından bazıları şöyle:

Makine ve metal teknolojileri bölümü öğretim görevlisi: İmalat mühendisliği lisans mezunu olmak. İmalat mühendisliği anabilim dalında tezli yüksek lisans yapmış olmak. Eklemeli imalat, optimizasyon konularında çalışma yapmış olmak. Lisans sonrasında alanında en az dört yıl iş deneyimine sahip olmak.

Veterinerlik bölümü öğretim görevlisi: Veterinerlik fakültesi lisans mezunu olmak. Veterinerlik cerrahisi anabilim dalında doktora yapmış olmak. Çiftlik hayvanları, prokinetik ilaç tedavisi, protez uygulamaları konularında çalışma yapmış olmak. Lisans sonrası alanında en az iki yıl iş deneyimine sahip olmak.

Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi

12 mayıs 2023 tarihli ilanda yedi profesör, üç doçent, beş doktor öğretim üyesi ve iki öğretim görevlisi kadrosu yayınlandı. ‘Adrese teslim’ kadro ilanlarından bazıları şöyle:

Ekonometri bölümü doktor öğretim üyesi: İstatistik lisans mezunu olmak, aynı alanda yüksek lisans ve doktora yapmış olmak, kategorik veri analizi konusunda çalışmaları olmak.

Müzikoloji bölümü doktor öğretim üyesi: Müzik lisans mezunu olmak, müzikoloji alanında yüksek lisans yapmış olmak, müzik alanında doktor unvanına sahip olmak, Osmanlı ve erken Cumhuriyet dönemi müziği üzerine çalışmaları olmak.

Temel sanat bilimleri bölümü profesör öğretim üyesi: Plastik sanatlar alanında doçent unvanına sahip olmak, çağdaş sanat ve temel tasarım konularında çalışmaları olmak.

Amasya Üniversitesi

12 mayıs 2023 tarihli ilanda yedi profesör 16 doçent ve altı doktor öğretim üyesi kadrosu yayınlandı. ‘Adrese teslim’ kadro ilanlarından bazıları şöyle:

Tarih bölümü doktor öğretim üyesi: Doktorasını yakınçağ alanında yapmış olup Ortadoğu siyasi tarihi (Mısır), Avrupa siyasi tarihi, İngiliz emperyalizmi ve kültür tarihi üzerine çalışmalar yapmış olmak.

Bilgisayar mühendisliği profesör öğretim üyesi: Doçentliğini matematik alanından almış olup Schwarz lemması konularında çalışmalar yapmış olmak.

Ebelik bölümü doktor öğretim üyesi: Ebelik lisans mezunu olup yüksek lisans ve doktorasını halk sağlığı hemşireliği programında yapmış olmak, annelik rolü, kendi kendine meme muayenesi ve ağrı yönetimi ile ilgili çalışmalar yapmış olmak.

Yıldız Teknik Üniversitesi

12 Mayıs 2023 tarihli ilanda 12 profesör, 12 doçent ve yedi doktor öğretim üyesi kadrosu yayınlandı. ‘Adrese teslim’ kadro ilanlarından bazıları şöyle:

Siyaset bilimi ve uluslararası ilişkiler bölümü doktor öğretim üyesi: Uluslararası kalkınma alanında doktora yapmış olup hidropolitik ve iklim değişikliği konularında çalışmaları olmak.

İnşaat mühendisliği bölümü profesör öğretim üyesi: İnşaat mühendisliği anabilim dalı yapı işletmesi alanında doktora yapmış ve doçentliğini inşaat mühendisliği alanından almış olup yapı ,şletmesi alanında çalışmaları olmak.

Sanat bölümü doçent öğretim üyesi: Doçentlik unvanını güzel sanatlar temel alanı, tasarım bilim alanından

almış olup yapay zeka ve grafik tasarımı alanında çalışmaları olmak.

Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi

13 Mayıs 2023 tarihli ilanda dört profesör, altı doçent ve bir doktor öğretim üyesi kadrosu yayınlandı. ‘Adrese teslim’ kadro ilanlarından bazıları şöyle:

İngiliz dili ve edebiyatı bölümü doktor öğretim üyesi: İngiliz dili ve edebiyatı veya yabancı dil eğitimi (İngilizce) alanında doçent unvanı almış olmak. Teknoloji destekli yazma becerisi öğretimi ve çoklu zeka alanlarında akademik çalışmalar yapmış olmak.

Ekonomi bölümü profesör öğretim üyesi: İktisat politikası veya mikro iktisat alanında doçent unvanı almış olmak. Enerji ekonomisi ve sosyal inovasyon konularında akademik çalışmalar yapmış olmak.

Sağlık Bilimleri Üniversitesi

13 Mayıs 2023 tarihli ilanda 79 profesör kadrosu yayınlandı. ‘Adrese teslim’ kadro ilanlarından bazıları şöyle: