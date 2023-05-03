Siyaset bilimi bölümüne çevre mühendisleri atadılar

warning Editöre not: Bu haber Diken’in özel haberidir. Kısaltıp kaynak belirtmek ve bağlantı vermek koşuluyla kullanılabilir. Lütfen emeğe saygı gösterin, ‘kopyala yapıştır’ yapmayın.

MEHMET BARAN KILIÇ

Tunceli’de bulunan Munzur Üniversitesi bünyesinde yer alan siyaset bilimi ve kamu yönetimi bölümüne üç yılda üç çevre mühendisi öğretim üyesi olarak atandı.

Fotoğraf: AA

Atamalar adrese teslim kadro ve kayırmacılığa yeni bir boyut kazandırıldı.

Munzur Üniversitesi siyaset bilimi ve kamu yönetimi bölümüne üç yılda, çevre mühendisliği bölümünden üç kişi öğretim üyesi olarak atandı.

Söz konusu kadro atamaları için açılan ilanlarının şartlarında da açık açık ‘doçentliğini çevre bilimleri ve mühendisliği alanında almış olmak’ yazıldı.

İlanlar şöyle:

19.12.2019’da açılan kadro ilanının şartları: Doçentlik belgesini kentleşme ve çevre sorunları alanında veya çevre bilimleri ve mühendisliği alanında almış olmak.

20.11.2020’de açılan kadro ilanının şartları: Doçentlik belgesini kentleşme ve çevre sorunları alanında veya çevre bilimleri ve mühendisliği alanında almış olmak.

6.12.2022’de açılan kadro ilanının şartları: Yerel yönetimler, kent ve çevre politikaları veya çevre bilimleri ve mühendisliği alanında doçent unvanı almış olmak.

Üç ilanla da bölüme aynı okulun çevre mühendisliğinden akademisyenler atandı. Biri görevini bırakırken diğer iki kişi görevine devam ediyor.

Şu an görevine devam eden isimler Gökhan Önder Ergüven ve Mehtap Tanyol. Bu isimlere okulun hem çevre mühendisliği hem siyaset bilimi ve kamu yönetimi bölümünün sitesinde rastlanıyor. Ergüven ayrıca, bu görevlendirme ve alakası olmadığı bölüm sayesinde doktor öğretim üyeliğinden doçent öğretim üyeliğine yükseldi.

Diken’in edindiği bilgilere göre, bölümün söz konusu ilanlardan açılana kadar haberi olmazken, bölüme alınan kişiler de rektör Ubeyde İpek’in talimatıyla alındı.

Bu tarz görevlendirmeler nedeniyle kadrolar dolduruluyor ve yükselmesi gereken siyaset bilimi öğretim elemanları yükseltilmiyor.

Rektör Ubeyde İpek’in skandalları

2015’ten beri üniversitenin rektörlüğünü üstlenen İpek’in adı birçok skandala karıştır. Basına yansıyan skandallar şöyle:

*Akrabalarına adrese teslim kadro açtı.

*Makam şoförünü fakülte sekreterliğine atadı.

*Doktora denkliği olmayan kişiyi öğretim üyesi yaptı.

*Adrese teslim kadro ilanları yayımladı.

*KHK ile ihraç edilen arkadaşlarını uğurlayan akademisyenlere soruşturma açtı.

Eğitim-Sen de birçok defa İpek hakkında soruşturma açılmasını ve İpek’in görevden alınmasını talep etti.