Millet ittifakının cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, “Bay Kemal’in en çılgın projesi demokrasidir gençler” dedi.
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