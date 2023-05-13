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Yaramazlara biraz batar!

Kılıçdaroğlu: Bay Kemal’in en çılgın projesi demokrasidir gençler

Millet ittifakının cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, “Bay Kemal’in en çılgın projesi demokrasidir gençler” dedi.

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Akşam Postası / 13 Mayıs 2023

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