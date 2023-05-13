Muharrem İnce savcıları göreve çağırmıştı: 13 kişi gözaltında

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce‘nin sosyal medya hesabından yaptığı çağrı üzerine resen başlatılan soruşturma kapsamında 13 kişi gözaltına alındı.

Avrasya Araştırma kurucusu Kemal Özkiraz da gözaltına alınanlar arasında.

Fotoğraf: Arşiv (AA)

Emniyet Genel Müdürlüğü dün İnce hakkında ‘provokatif paylaşımda bulunan ve dezenformasyon faaliyeti yürüten’ 13 hesap saptandığını duyurmuştu.

Ankara başsavcılığının paylaştığı yazılı açıklamada, açık kaynak araştırmasında, İnce tarafından 10 Mayıs’ta dile getirilen iddianın araştırılması amacıyla ‘şantaj’, ‘tehdit’, ‘belgede sahtecilik’, ‘kişisel verileri hukuka aykırı olarak ele geçirme ve yayma’ ile ‘özel hayatın gizliliğini ihlal’ suçlarından resen açılan soruşturma kapsamında 17 kişi hakkında gözaltı kararı verildiği belirtildi.

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Açıklamada, şüphelilerden 13’ünün gözaltına alındığı, yurt dışında bulunan dördü hakkında da yakalama emri talep edildiği kaydedildi.

Gözaltına alınan zanlılardan dördü emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Farklı illerde gözaltına alınan ve Ankara’ya getirilen diğer şüphelilerin işlemleri sürüyor.

Ne olmuştu?

Son günlerde Ali Yeşildağ adına açılan ve söz konusu şahsı gündeme oturtan Cevheri Güven’in de sahte diyerek uyardığı bir hesaptan çeşitli iddialar ve görüntüler ortaya atılmıştı.

Bu hesap özellikle İnce’yi hedef alan paylaşımlarda bulunmuş ve İnce’ye ait olduğu iddiasıyla görüntüler paylaşmıştı.

İnce bunun üzerine savcıları göreve çağırmıştı.

Millet ittifakının cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, İnce’nin istifasıyla sonuçlanan ‘kaset kumpası’nın arkasından Rusların bulunduğunu öne sürmüştü.