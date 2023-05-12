İnce hakkında provokasyon ve dezenformasyon yapan 13 hesap saptandı

Emniyet Genel Müdürlüğü, Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce hakkında ‘provokatif paylaşımda bulunan ve dezenformasyon faaliyeti yürüten’ 13 hesabın tespit edildiğini duyurdu.

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Emniyetten yapılan yazılı açıklamaya göre özellikle 9 ve 10 Mayıs’ta ‘bazı sosyal medya hesapları üzerinden sahte belge ve fotoğraflar paylaşılarak dezenformasyon faaliyetleri yürütüldüğü’ belirlendi.

Açıklamada şunlar kaydedildi:

*Görüntüler üzerinde yapılan çalışmalar neticesinde, bahse konu fotoğrafların yurt dışı menşeili farklı sitelerden alınmış görüntüler olduğu, belge ve dekontların ise internet üzerinden farklı uygulamalar vasıtasıyla üzerinde oynanmış sahte içerikler olduğu tespit edilmiştir.

*Bu kapsamda, provokatif ve asılsız belgeleri sosyal medya üzerinden paylaşan, yayınlayan 13 hesap kullanıcısının tespiti yapılmış; bu hesaplar, hakkında gerekli işlemlerin yapılması için ilgili birimlere gönderilmiştir.