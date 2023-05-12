Evraklar YSK’da: İnce adaylıktan resmen çekildi

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, YSK’ya yaptığı başvuruyla adaylıktan resmen çekildi.

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İnce dün adaylıktan çekildiğini açıklamıştı. Partisinin genel merkezi önünde konuşan İnce, şunları söylemişti: “Bunu, memleketim için yapıyorum. Türkiye’ye üçüncü bir yol önerdim, bir kanal açmaya çalıştım. Bu kanalı başaramadık. Türkiye’ye üçüncü bir seçenek sundum. Başaramadık. Bahaneleri kalmasın. Yoksa seçimi kaybettiklerinde seçimin sabahında bütün suçu bize atacaklar. Hiçbir bahaneleri kalmasın, adaylıktan çekiliyorum.”

Adaylıktan çekilmenin resmileşmesi ve verilen oyların geçersizliği için Yüksek Seçim Kurulu’na başvuru yapılması gerekiyordu. Resmi evrakların teslim edilmesi sonrası İnce adaylıktan resmen çekildi.