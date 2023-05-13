Celal Şengör ‘Ötüken belediyesi’ni yalanladı: Kılıçdaroğlu’na oy vereceğim

Yerbilimci Prof. Dr. Celal Şengör, cumhurbaşkanlığı seçiminde ata ittifakı adayı Sinan Oğan’a oy vereceğini yalanladı. Şengör, millet ittifakının adayı Kemal Kılıçdaroğlu’na oy vereceğini duyurdu.

Celal Şengör, ‘Sinan Oğan’a oy verecek’ iddiasını yalanladı. (Youtube)

Sosyal medyada Zafer Partisi’ne yakın hesaplar Şengör’ün cumhurbaşkanı seçiminde Sinan Oğan’a oy vereceğini iddia ederek kullanmadığı ifadeleri söylemiş gibi paylaşmıştı.

Şengör, gazeteci Fatih Altaylı’ya mesaj yollayarak iddiayı yalanlarken oyunu da Kılıçdaroğlu’ndan yana kullanacağını söyledi.

Altaylı, Şengör’den gelen mesajı şöyle duyurdu: “Şimdi Celal Şengör aradı. Sosyal medyada oyunu Sinan Oğan’a vereceği şeklindeki paylaşımı görmüş ve çok sinirlenmiş. ‘Oyumu Kemal Kılıçdaroğlu’na vereceğimi lütfen duyur. Oyum Kemal beye‘ diye yazmamı rica etti. Geçen hafta da Canan Kaftancıoğlu’na sandık görevlilerinize kumanya yollayayım mı diye sormuştu.”

Şimdi Celal Şengör aradı. Sosyal medyada oyunu Sinan Oğan’a vereceği şeklindeki paylaşımı görmüş ve çok sinirlenmiş. “Oyumu Kemal Kılıçdaroğlu’na vereceğimi lütfen duyur. Oyum Kemal Beye” diye yazmamı rica etti. Geçen hafta da Canan Kaftancıoğlu’na sandık görevlilerinize kumanya… — Fatih Altayli 🔴🇹🇷 (@fatihaltayli) May 13, 2023

Altaylı, daha sonra Şengör’ün videosunu paylaştı. Şengör videoda şunları söyledi:

*Cumhurbaşkanı seçimleri için Sinan Oğan beyi desteklediğim konusunda ‘Ötüken belediyesi’ adı altında benim bilmediğim bir kaynak tarafından bir yayın yapılmış. Gerçekle hiçbir alakası yoktur. Yapılan düpedüz ahlaksızlıktır.

*Benim oyum Kemal Kılıçdaroğlu’nadır. Başından beri de böyleydi. Bugün de bunu halkımıza ilan etmek isterim.